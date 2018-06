Chino Darín sobre la pelea de su padre y Bertuccelli: “Estoy perdido con lo que pasó”

Las inesperadas revelaciones que hizo Valeria Bertuccelli sobre su relación con Ricardo Darín, conmocionaron al ambiente artístico y generaron diversas repercusiones. En ese sentido, Chino Darín salió a hablar sobre lo que pasó con su padre.

“A mi viejo lo veo angustiado por todo lo que pasó“, expresó en Pamela a la Tarde. “Lo conozco mucho a mi viejo. Mucha gente lo conoce y todos podemos dar fe de la persona que es. Me sorprende un poco la situación porque tenemos mucho aprecio por Valeria y su familia. He compartido momento de llevarnos fenómeno, con lindos recuerdos”, agregó.

“Lo que llama la atención es que se resuelva públicamente, porque cuando hay confianza entre dos personas, más allá de que se quieran o no al día de hoy, son cosas personales. Me parece extraño, estoy un poco perdido con todo esto“, expresó el actor.

“Creo que todo parte de un confusión, y en entendible que a uno, con una idea equivocada, se te haga todo una pelota. En la nota se la ve dolida, y no puedo dejar de empatizar con lo que siente“, concluyó.