Denuncian que una escuela irá a la Catedral en horario de clases

Padres de alumnos de la Escuela Submarino ARA Salta, de San Luis, recibieron el viernes una nota en la que se les comunica que el establecimiento está invitado a participar de misa en la Catedral el próximo 8 de agosto a las 10.30, es decir en pleno horario de clases. Los docentes pidieron que las familias envíen las autorizaciones para visitar el templo durante la jornada escolar, pese a que esta actividad debía hacerse a contraturno para respetar un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

“Parece que el Ministerio de Educación de Salta está dispuesto a encontrarse en desobediencia judicial. La educación debe ser laica y estas prácticas son discriminatorias, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló una madre que mañana responderá de forma escrita la nota que llegó en el cuaderno de comunicaciones de su hijo.

250 mil alumnos primarios y secundarios aproximadamente estudian en escuelas públicas



Días atrás la cartera educativa provincial había comunicado a los establecimientos que a partir de este año las visitas de las escuelas públicas a la Catedral Basílica por los cultos del Milagro serán voluntarias y a contraturno del horario de clase. Incluso indicó que la jornada de cada turno no se suspende y que para una mejor organización -por los trámites de seguro- la lista de los alumnos participantes debía presentarse hasta el próximo 25.

La nota enviada por la Escuela Submarino ARA Salta no da más detalles, tampoco la mamá pudo preguntar el viernes qué pasará con los chicos que no vayan a la Catedral. “Tengo muy buena relación con la escuela, no quiero entorpecer el diálogo, pero ellos deben saber que con estas actividades religiosas se desobedece un fallo judicial y eso es grave”, insistió.

El comunicado que envió el Ministerio de Educación a las instituciones hace 10 días.



Contó que, si bien su hijo no asistirá a la misa, de hecho nunca lo hizo, que se quede en la escuela ya es un acto discriminatorio, porque queda expuesto. “¿Por qué mi hijo tiene que hacer público su credo? Si no va a la misa, después los compañeros le preguntan por qué no fue y esto termina generando una situación de violencia entre sus pares, por más que los chicos no lo hacen con malas intenciones”, planteó.

Fernando Climent, miembro del Observatorio por la Educación Laica de Salta, sostuvo que “en las primarias públicas se sigue incumpliendo el fallo judicial que prohíbe enseñar contenidos religiosos como parte del plan de estudios”, por lo que el sector realizará en las próximas semanas las presentaciones legales correspondientes.

“Ya reunimos los suficientes materiales para demostrar el incumplimiento. Desde que empezaron las clases hasta ahora sumamos unos 80 casos en los que los chicos siguen rezando en las escuelas”, señaló Climent.

El planteo se hará también formalmente ante el Ministerio de Educación, aunque las contradicciones internas que quedaron en evidencia reflejan la falta de responsabilidad para cumplir una orden judicial.

Una directora había señalado semanas atrás que “la escuela tiene que involucrarse en los acontecimientos religiosos. A veces vamos, otras no podemos. El año pasado fuimos a la Catedral y los chicos que no fueron tuvieron clase normal. Siempre se decide de acuerdo a lo que dice la mayoría en la comunidad educativa y este año estimo que será igual”.

Percepción de los directores

Varios directores de escuelas primarias y secundarias dijeron a El Tribuno que estiman que este año no irán muchos chicos a las misas que se realizan como parte de las celebraciones previas al Milagro. Consideran que es “complicado” que vayan fuera del horario escolar. Como parámetro toman la poca participación en las clases de Religión hasta el momento.