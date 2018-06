A Bonadeo le tiraron una botella por la espalda y acusó a un "filokirchnerista"

El periodista Gonzalo Bonadeo fue agredido tras el partido entre Argentina e Islandia, y no se quedó callado. “Al cobarde con una número 10 de Vélez que me tiro un botellazo estando yo de espaldas a la salida del partido espero que le haya hecho el día un gesto tan valiente. Ya los que me putearon x el valor del dolar les sugiero volver a casita a cuidar los trapos. Y la guita“, se descargó Bonadeo, quien se encuentra en Rusia cubriendo el mundial.

Bonadeo está trabajando para el noticiero de El Trece y según contó varios hinchas argentinos lo increparon por la constante suba del dólar que en la semana alcanzó casi los 29 pesos.

"Recibí un botellazo de un tipo que formaba parte de un grupo de seis filokirchneristas que me insultaban porque estaba con TN", dijo más tarde al diario La Nación en Moscú. "Me acusaban de que el dólar estaba a 30, aunque ellos estaban ahí gastándose la guita, qué se la va a hacer".

"Insistían. ¡El dólar a 30 y vos te quejabas por las bicicletas! Me hablaban de las bicicletas que Kicillof no dejaba entrar al Enard. Nada extremadamente grave, pero no estoy en condiciones de fumármela, porque estaba arriba de la tarima, pero de haber estado abajo podrían haberme lastimado", agregó el enviado de Telenoche al Mundial.

"Putearon a mi viejo también. Nada... Bobos que ojalá nunca vuelvan al gobierno", concluyó el periodista.

Tras su descargo en Twitter, varios usuarios continuaron agrediéndolo, por lo que este domingo, aprovechando el día del padre, Bonadeo contratacó con una imagen junto al fallecido Diego Bonadeo.