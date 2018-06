España no puede fallar hoy ante Irán

España se mide esta tarde con Irán, en Kazán, buscando tres puntos vitales para sus aspiraciones de pasar de fase tras su empate inicial contra Portugal (3-3) y acabar con las críticas a David de Gea, el arquero “responsable” de ese tropiezo.

“David va a jugar, tiene toda mi confianza y no nos cansamos en decir que está entre los tres grandes porteros del mundo”, sostuvo el seleccionador de la Roja, Fernando Hierro.

Las críticas y el debate en torno a la idoneidad o no del portero español han marcado los días previos al encuentro contra Irán, pero Hierro, llamado de urgencia al puesto de seleccionador tras la destitución de Julen Lopetegui, ha dejado claro que De Gea defenderá la portería ante Irán.

España está obligada a ganar, por muchos goles de ser posible, para no depender de las matemáticas para pasar a la siguiente ronda, aunque si se tiene en cuenta el terremoto que tuvo que superar previo al debut, el punto conseguido frente a los portugueses dejó sensaciones contrapuestas.

Si Irán le roba un empate a los españoles será un batacazo ya que los asiáticos ganaron en el debut. “De España me preocupan los 23 jugadores. No quiero hablar de Isco, Iniesta, Asensio, puedo dar los nombres de todos. Nosotros no tenemos los súper nombres pero juntos podemos hacer súper cosas”, dijo el DT de los iraníes, Carlos Queiroz.

Las formaciones:

Irán: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Karim Ansarifard, Milad Mohammadi y Morteza Pouraliganji; Ehsan Hajsasi, Masoud Shojaei, Omid Ebrahimi, Vahid Amiri y Alireza Jahanbakhsh; Sardar Azmoun. DT: Carlos Quiróz.

España: David De Gea; Dani Carvajal, Gerard Piqué, Sergio Ramos y Jordi Alba; Sergio Busquets y Koke; Andrés Iniesta, David Silva e Isco; Diego Costa. DT: Fernando Hierro.



Arbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Estadio: Kazán Arena.

Hora: 15.

TV: TV Pública y DirecTV.