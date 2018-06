Echaron a una subcomisario que amenzó a grupos feministas con "una bomba"

El jefe de Policía Roberto Ayala confirmó la decisión de separar del cargo a la subcomisaria Verónica Tripailao -que estaba a cargo de la Unidad Funcional de Género de General Acha-, luego de que desde el muro de Facebook de la mujer de propusiera ponerle una bomba a las mujeres pampeanas que propician y celebran la despenalización del aborto. Desde el mismo muro se reivindicó la figura del dictador Jorge Rafael Videla. Antes de la decisión policial, Cintia Alcaraz -presidenta de la Asociación Civil El Ágora que gestiona Radio Kermés- había formalizado una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Desde el muro de Facebook de Tripailao se amenazó a las mujeres que celebraron la media sanción de la despenalización del aborto: “Yo terminaría con estas mujeres y con cualquiera que rompe las bolas todos los días protestando y jodiendo por una cosa y otra”, aseveró una publicación. La funcionaria dijo que no fue ella quien hizo semejante publicación. Dijo que se estaba enterando de la situación por la consulta de un periodista y sentenció: “¿como yo trabajando en el lugar en el que estoy voy a hacer algo así? Si conocieras la realidad, cualquiera diría que no lo escribí yo...”.

De todos modos, Tripailao confirmó que esa cuenta de Facebook le pertenece. Y después, borró de los comentarios más violentos. No fue el único amedrentamiento público desde esa cuenta. En el muro de Facebook, y como comentario de un video en el que grupos feministas celebran la decisión de la Cámara de Diputados, se advirtió: “Ahí... todas juntas... una bomba y listo y al tiempo cuando la familia que se junte a llorarlas... otra bomba más y así vamos limpiando al país...”.

La subcomisaria trató de defenderse. Ante la consulta de un periodista, aseveró: “Mi perfil yo casi no lo uso, no acostumbro a publicar nada; lo usan mi marido, o mi hija... desde que me sumé a la Unidad (de Género) lo uso solo para mirar”. Consultada sobre su opinión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, dijo: “si tuviera un pensamieno referido a algo en particular, no lo haría público de esa forma”. Añadió, sobre el aborto: “jamás dejaría que mi hija llegue a esto ni tampoco me sumo... no se hablarte porque no se bien lo que se publicó...”

La situación derivó en una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Cintia Alcaraz, que había sido la persona que subió el video del festejo originalmente, formalizó esa presentación por las "manifestaciones amenazantes". También el jefe policial cumplimentó ese trámite.

"Desde la militancia feminista consideramos absolutamente inapropiado, disciplinador y propio de otros tiempos" ese comportamiento, dijo Alcaraz. Remarcó que la mujer "es parte de la Policía de La Pampa". Alcaraz, militante de organizaciones feministas, dijo que se espera también la intervención de la Secretaría de la Mujer, a cargo de Liliana Robledo.

Durante varias semanas, en la misma cuenta de Facebook se pegaron fotografías que aludían a ese debate legislativo. La cuenta se puso en favor del sector antiderechos que se autodenomina “defensor de las dos vidas”.

Subió el tono una vez que se votó en Diputados. Después de ese trámite, se subió un video donde se ve la celebración en la sede del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos. Primero con moderación: se publicó que eran “Mujeres Pampeanas festejando su lucha... a mi no me representan...”.

Fue en los comentarios donde no hubo filtro. Se propuso “la bomba” para esas mujeres y su familia y luego se añadió: “la que no le gusta mi postura... que no miren mis publicaciones... simple”.