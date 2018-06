Flor Peña ante versiones de infidelidad de Ponce de León: “¿Crisis? Mirá, ahí está mi marido. Nos vamos a casar”

Luego de los rumores de infidelidad, Florencia Peña desmintió la versión de crisis con su pareja, Ramiro Ponce de León. Días atrás, una mujer llamada Belén González aseguró haber intercambiado mensajes hot con el abogado salteño, en el ciclo El Show del Espectáculo, de Radio UrbanaBA.

Al término de la función de Los vecinos de arriba, la obra que protagoniza en calle Corrientes junto a Diego Peretti, Florencia habló de la explosiva versión que involucra al padre de su hijo, Felipe. “¿Crisis? Mirá, ahí está mi marido. Nos vamos a casar”, aseguró la actriz a Farándula Show.

El periodista adjudicó la versión a “una periodista de Salta” y Peña comentó: “Por favor, no sé qué periodista es, ¿cómo se llama? Le mandamos un beso. No hay infidelidad, traición, no hay nada. Quizás dicen estas cosas porque les molestará lo que pienso“, concluyó la actriz, quien tiene fecha de casamiento para finales de año.

Y para que quede claro que la estabilidad de la pareja no corre riesgo, la noche del feriado de ayer compartió fotos familiares junto con Ramiro Ponce de León donde todos estaban muy sonrientes.

Te amamos papuchoooo!! Feliz cumple!! 🎉🎂 Una publicación compartida de Florencia Peña (@flor_de_p) el 20 Jun, 2018 a las 2:09 PDT