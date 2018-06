¡Escándalo!: Ramiro Ponce de León habría engañado a Florencia Peña con una joven de 22 años

En las últimas horas apareció una mujer de 22 años quien aseguró que Ramiro Ponce de León, la pareja de Florencia Peña, con quien tuvo a su último hijo Felipe, intentó conquistarla.

En una charla con El Show del Espectáculo, el ciclo de Ulises Jaitt y Gastón Samá, que se emite por Radio UrbanaBA, la joven Belén González, habló por primera vez y dio a conocer los supuestos chats que incriminarían a Ponce de León.

“Hace un mes empecé a recibir una serie de toques por Facebook, me dio cuatro toques en menos de 5 minutos ... yo le devolví 3 toques, él me escribe directamente por Messenger donde me pidió el número de celular. Ramiro Ponce de León me parecía atractivo y estaba viendo que era una persona grande”.

“Me escribió al Whatsapp preguntándome cosas ... Me pidió una foto y me dijo que le regale una más. Recién estaba por entablar una conversación y me dio un poco de cosa mandarle una foto ... no lo conocía, no sabía que era él”, agregó la joven.

“Cuando me enteré que era la pareja de Flor Peña me dio muchísima bronca porque es un tipo que está a punto de casarse, hay criaturas de por medio ... yo no sabía quién era y no se cuidó en eso, mandó fotos y después las borró, como que le cayó la ficha después, me dio bronca. No me metería con alguien que está en pareja, yo le pregunté si era soltero, quería saber en qué terreno estaba”.

“No puedo responder si lo llegué a ver, prefiero guardármelo. Nunca me nombró a Florencia. Se está por casar en diciembre, era algo que no corresponde, me dio muchísima bronca. Me parece un sinvergüenza, yo casi muero, me sentí muy incómoda. Tengo 22 años, él 43, está ahí nomás de mi papá y mi mamá. Mis viejos estaban súper enojados. Si estaría soltero no me pondría en pareja ... me parece fachero, pero podría ser para una noche y nada más”.

Este es el listados de chats dados a conocer

