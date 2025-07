Benjamín Vicuña en su peor momento: "Ojalá podamos desactivar todo esto"

Benjamín Vicuña fue consultado por la prensa por el conflicto que mantiene con Eugenia "la China" Suárez desde que decidió revocar el permiso para que se pueda llevar a sus hijos fuera del país.

"La verdad que lo único que les pido es que ojalá podamos desactivar esto, la verdad que tener que estar acá, ustedes están haciendo guardias un montón, yo tengo que seguir con mi vida, tener que seguir con mi laburo, trabajar, seguir con mis obligaciones como papá, entonces nada, ojalá que lo entiendan y que paremos esto", pidió Vicuña.

Sobre el fuerte posteo que publicó su ex, Benjamín dijo: "No me puedo hacer cargo, la verdad que es muy triste, en ese momento te puedo decir muy triste".

Al ser cuestionado sobre los dichos de Pampita, que dijo que es un muy buen padre, el actor opinó: "No hay mucha vuelta más que darle, es cosa de tiempo, en estas situaciones a veces uno se pone todo muy raro, es muy difícil hasta hablarlo, la verdad es una situación que no quiero".

"¿Te duele más por tu persona o por los hijos?", le preguntaron y él respondió: "No, no, no, no voy a decir que ni siquiera es evidente que es lo que duele, pero yo creo que es una cosa de tiempo y las cosas se van a acomodar".