Habló la chica rusa que fue humillada por un hincha argentino

La joven rusa humillada por el hincha argentino Fernando Penovi, quien por ese hecho se le prohibió entrar a los partidos del Mundial en Rusia y fue deportado, afirmó en las últimas horas que no juzga al país "por una mala persona".

Katerina, con la ayuda de un traductor de inglés, subió a su cuenta de Instagram un mensaje a los argentinos y remarcó que "son todos muy amables".

"Argentina! Los amo! Lo que pasó no estuvo bien, PERO no voy a juzgar a su país por sólo una mala persona! Son todos muy amables! Estoy muy contenta de recibir sus mensajes ???? gracias!. Y por favor, no pierdan fe en su país ????. Argentina tiene todas las chances de continuar participando en la Copa Del Mundo!. Seguiré apoyando a Argentina tanto como a Rusia ❤ (Estoy escribiendo a través de un traductor, espero que me puedan entender)", publicó la chica en inglés.

Penovi grabó un video que se viralizó y en el cual le pedía a esta chica que repitiera palabras de muy mal gusto y que eran sexistas.

El Ministerio de Seguridad de la Nación le prohibió entrar a las canchas a ver los partidos y luego, por pedido de la embajada rusa en la Argentina, fue deportado.

"Pido disculpas por haberme burlado de la chica. Pido disculpas al pueblo argentino, al ruso, a todos. A mis amigos, a mi barrio, a mis hijos, a la mujer de mis hijos. Es algo que me avergüenza.

No soy así, tengo 47 años y soy una persona de bien", sostuvo Penovi al arribar al país.

Luego del partido con Croacia se conoció un caso similar con otro hincha argentino, Claudio Fitterer, quien no podrá ingresar a ver ningún partido, también por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación, y en los próximos días también sería deportado.