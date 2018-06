El estadio de Colón, para Central Norte - River Plate

El Cementerio de los Elefantes será el escenario del encuentro entre Central Norte y River Plate por los 32vos. de final de la Copa Argentina, el próximo 22 de julio.

Finalmente la organización dio a conocer el escenario para el encuentro entre cuervos y millonarios y será nuevamente la provincia de Santa Fe la sede que albergará a Central Norte, tal como ocurrió el año pasado cuando perdió 4 a 1 frente a Newell’s, pero en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.

Esta vez el estadio Brigadier General Estanislao López, de Colón, esperará por el cuervo salteño y el último bicampeón de la Copa Argentina.

Tendrá que hacer mucho el cuervo para hacer valer el seudónimo del escenario donde Colón concretó grandes proezas, no solo derrotando a los grandes del fútbol argentino sino también al Santos de Pelé, que le valió el apodo del “Cementerio de los Elefantes”.

De todas maneras nadie le quitará la ilusión al pueblo azabache, que ya se prepara para ir en gran número a Santa Fe, como lo hizo el año pasado con cerca de dos mil quinientos hinchas frente a la lepra rosarina.

Esta vez se espera una cifra similar o quizá mayor, teniendo en cuenta el rival y el contexto, ya que será el único partido oficial de Central Norte en todo el 2018. Recién el año que viene tendrá competencia con el Torneo Regional Federal Amateur.

En cuanto a la venta de entradas, aún no se dio a conocer el día de venta y los puntos pero se estima que se venderán en las boleterías del club y los precios serán los siguientes: popular $250 y plateas 500 (esos precios se vendieron en los primeros cruces de 32vos. de final de Copa Argentina).

Mientras tanto, el cuervo continúa trabajando con caras nuevas como la de Raúl “Rata” Zelaya, quien ya vistió la camiseta azabache y se sumó a los entrenamientos, al igual que Flavio “Batería” Guanca, volante de Pellegrini, y Facundo Girón, quien decidió sumarse a Central Norte. Otro que volvió al club fue el arquero Lucas “Gato” Rodríguez, y existe el deseo de sumar al delantero Martín Abraham, ex Altos Hornos Zapla y de último paso por Estudiantes de Río Cuarto en el Federal A. Abraham llegaría solo para jugar el partido contra River, ya que no existe la posibilidad de sumarlo como refuerzo para lo que viene en Central Norte.

Queda menos de un mes para este transcendental choque por Copa Argentina y el cuerpo técnico conducido por Ramón “Turco” Apaza empieza a darle forma al equipo.

Lo que se vendrá en los próximos días será muy importante para Central, porque deberá sumar minutos de fútbol cuanto antes, ya que el 11 de mayo frente a Juventud Antoniana fue la última prueba “en serio” que tuvo el azabache.

Con todos los condimentos listos: rival, escenario y fecha, solo resta esperar el día para un encuentro que será sin dudas histórico para la institución de barrio norte.