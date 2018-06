Otro tiroteo en EEUU: cuatro muertos y varios heridos en la redacción de un diario de Maryland

Un tiroteo en un periódico regional en Annapolis, capital del estado de Maryland y próximo de Washington, dejó este jueves varias personas muertas, informaron órganos locales de prensa.

El canal local de televisión ABC7 reportó que había "varias víctimas fatales" en el periódico, y según la red de televisión CBS News el saldo de muertos es cuatro.

La Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) informó por su parte en la red Twitter que había respondido a un llamado urgente relativo "a un tiroteo en (el diario) Capital Gazette".

De acuerdo con la prensa local, el tiroteo ocurrió en la sala de redacción del periódico.

En tanto, la policía del condado de Anne Arundel informó en la red Twitter que el edificio sede del periódico había sido evacuado y que agentes se encontraban realizando búsquedas en el interior del local.

Por su parte, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, afirmó en Twitter que se sentía "absolutamente devastado" por las noticias del tiroteo.

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall.