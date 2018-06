Los hinchas argentinos hicieron colapsar las rutas que llevan a Kazán

Desde el miércoles no hay más lugar en vuelos, trenes y micros para viajar desde Moscú o San Petersburgo. Y las entradas ya pasaron de 250 a 1000 dólares. La odisea para no quedarse afuera del partido clave.

Los argentinos hicieron colapsar el sistema de transporte en Rusia. Sí, así como lo está leyendo, colapsó el sistema de transporte para que los hinchas argentinos viajen a la ciudad de Kazan donde se jugará el duelo con Francia por los octavos de final del Mundial. La opción más barata: alquilar un auto entre varias personas porque está todo agotado para el 28, 29 y 30 de junio.

A esto hay que agregarle que las entradas están agotadas. Claro, nadie pensaba que la Selección Argentina sería segunda en su grupo, esto hizo que los hinchas albiceleste compraran en forma masiva los tickets para los octavos de final que se llevará a cabo en la ciudad de Nizhni Nóvgorod. Ahí jugarán Croacia y Dinamarca. ¿Qué hacer entonces? Como la reventa está totalmente prohibida en Rusia, los albiceleste están desesperados buscando hinchas peruanos para cambiar las entradas y así poder estar presentes en el estadio Kazan Arena.

“Nosotros con mi viejo compramos el paquete para seguir a la Argentina con entradas pensando en que clasificaba primero. Después de la derrota con Croacia volvimos a Moscú y logramos comprarles a unos peruanos que tenían entradas para octavos en Kazán. Ellos pensaban que clasificaban segundos y muchos revendieron lo suyo en Plaza Roja desde antes de la última fecha, cuando ya estaban afuera”, señaló un joven argentino.

Las entradas para el partido tenían un precio oficial que iba de los 115 a los 245 dólares. Hoy se pide en la calle y las páginas de internet entre 500 y 1000 dólares, y con el riesgo de que no sean auténticas. En el encuentro contra Nigeria, dos fueron detenidos porque se pelearon con los agentes de seguridad en el ingreso al estadio, cuando los tickets que tenían no eran válidos. Habían pagado 400 dólares por cada uno y eran falsos, algo que comienza a correr como agua debajo del puente por todo Rusia.

El problema para los argentinos es que los únicos que tienen tickets sobrantes para el partido son algunos peruanos y dinamarqueses, y saben que el bien es muy preciado. Tan preciado como hoy conseguir un boleto para llegar a la sede del partido.

En Moscú no quedan ni pasajes de avión ni de tren para ir hasta Kazán. Por las aerolíneas de bajo costo se conseguía un ida y vuelta por 5200 pesos, pero desde el miércoles está todo agotado.

Los trenes, con un costo de 1300 pesos y un viaje de 13 horas, están sold out desde el martes y ya Russian Railways anunció que no pondrá más formaciones.

La opción micro tampoco es potable: las empresas Spline Trans y Autovokzaly que hacen el trayecto en 14 horas y con un ticket de 1600 pesos ida y vuelta, no tienen lugares. La segunda es tomar un Yandex, como se llama acá la empresa similar a Uber. Pero están pidiendo valores que llegan a los 1200 dólares entre tres personas.

La última es conseguir un particular que ponga micros. Hoy uno tuvo la idea y publicó en los lugares donde suele haber argentinos en Moscú que saca micros ida y vuelta partiendo el viernes a las 23 horas y con regreso apenas termina el match, a 170 dólares per cápita el viaje. Lo hace desde el Espacio Argentino, un bar que se puso en Moscú para el Mundial, pero los responsables de este lugar dicen no tener nada que ver con la iniciativa y nadie sabe cuán confiable es.