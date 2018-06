Karol Sevilla: "Voy al ritmo de la vida, no sé qué camino tomaré pero en el futuro espero seguir siendo feliz”

Karol Sevilla inaugura la conversación telefónica con El Tribuno. “Mucho gusto, ¿cómo estás? Espero que podamos conocernos en el show de tu ciudad”, dice, con voz cálida y tersa. En breve, iniciará la gira “Soy Luna en vivo” con recitales del 15 al 24 en el estadio Luna Park, de Buenos Aires. Luego de pasar por La Rioja y Tucumán, se presentará en Salta el 3 de julio en el estadio Padre Ernesto Martearena y seguirá camino por Mar del Plata, Santa Fe, Mendoza y Córdoba para recorrer luego el resto de América.

Consciente de que más que un espectáculo ofrece una experiencia de vida que atesorará la infancia de esta generación, Karol se enternece con el reconocimiento del público y con esto de ser para ellos más que una actriz que interpreta un papel en el territorio de la ficción. Así, con compromiso, se presta al juego del “alter ego” de Luna Valente/Sol Benson, sin la tensión de un Clark Kent/Superman o Peter Parker/Spiderman. “Realmente cuando me reconocen en la calle es una locura. Lo que me causa un shock es que me reconocen mucho como Karol Sevilla, que interpreta a Luna Valente, y para mí eso está muy bien porque no se ha perdido mi nombre, ¿sabes? Y eso es lo lindo porque cuando estaba en la segunda temporada se me acercaban las niñas y me comentaban: ‘Karol, le puedes decir a Luna que ella es Sol Benson?’ y me moría de risa, porque es increíble cómo piensan que se encuentran a los personajes en la calle y eso es hermoso”, prologa. El resto, una breve conversación en la que abre un corazón donde habitan la creatividad y un don de gente extraordinario.

¿Qué fue lo más hermoso que te ocurrió durante estos tres años de trabajar en “Soy Luna”?

Lo más hermoso es el poder conocer a esta gente que nos ve todos los días por la televisión, el poder viajar por muchos países y hablar en otros idiomas, ahora que hemos estado de gira por Europa. El estar arriba de los escenarios, que te sigan a través de las redes sociales. Como persona he crecido demasiado con mi personaje. La gente me dio la oportunidad de hacer tres temporadas y fue un crecimiento tanto para Luna como para mí. Y siempre voy a estar agradecida tanto a los fans como a los medios, porque si no fuera por ellos “Soy Luna” no sería un éxito.

“Soy Luna” te ha permitido vivir en la ficción situaciones que tal vez te esperan en la vida, pero aún no te han tocado...

Sí, hay cosas que yo aprendí con Luna y no sé si en algún momento me van a pasar en el futuro... Por ahora ya puedo aprender de los errores de ella. Ya cometió los errores Luna y para cuando me pasen a mí yo no los cometeré (risas). Realmente creo que la serie es muy realista, trata temas que le pasan a una chica y lo más lindo es que las chicas crecen con su personaje favorito y muchas se sienten identificadas con Luna o con Jazmín. ¡Es tan lindo que exista ese contacto entre el personaje y la gente!

Sin embargo, no son personajes tan planos ni predecibles...

“Soy Luna” es como una montaña rusa, sube y baja, viene y va, se pone de cabeza y se endereza. Para mí las tres temporadas han sido una locura, sobre todo esta, en la que tantos fans me han expresado que odian a mi personaje, pero bueno si la odian es porque realmente estoy haciendo un gran trabajo y me siento muy orgullosa de eso (risas). No lo debería decir, pero estoy haciendo un gran trabajo. Eso quiere decir que la gente se siente identificada y se toma muy en serio los problemas que tienen los personajes. De repente veo las redes sociales que se enojan mucho con el personaje y dicen: “No, pero ¿por qué? ¿Por qué, Luna? ¡Perdónalo!”. O me publican a mí las nenas: “Por favor, Karol, perdónalo”. Y tú te lo tomas bien, pero dices: “¡No, pará que esa no soy yo, es Luna!” (risas).

¿Y quién es Luna para ellas?

Luna es como una princesa Disney, una guerrera más y un ejemplo a seguir, lo que para mí es una responsabilidad muy grande, porque así como Luna es una responsabilidad también Karol lo es. Creo que a mí me encanta esa responsabilidad y me encanta también guiar a los chicos.

Uno de los mensajes que Karol trasunta a Luna es el de la unión familiar...

Mi familia es la base más importante de mi carrera. Mi mundo perfecto es mi familia y yo. Siempre cuando tengo alguna pregunta sobre qué hacer es videollamada con mi familia y todos dan su punto de vista y eso me ayuda bastante para que el día de mañana uno tome una buena decisión. La familia es el pilar más importante de una persona y siempre trato de que los chicos reciban que realmente siempre hay que ir por la vida con la familia por detrás, que respeten a los mayores, que siempre respeten a su papá y a su mamá porque si no fuera por los papás nosotros ni estuviéramos aquí en la vida. Y realmente agradecerles siempre por lo que hacen por nosotros, que si tu papá no trabaja no te podría comprar el boleto para ir al show, pero sobre todo agradecerles porque hacen un esfuerzo para que seamos buenas personas.

¿Qué viene luego de “Soy Luna”?

No sabemos si nos vamos a despedir todavía. Por ahora voy al ritmo de la vida, la vida no va a mi ritmo. No sé qué camino tome porque quiero ir subiendo un escalón a la vez y por ahora quiero disfrutar de la gente. Creo que voy a tomar por el lado solista. Ojalá que mi camino y mi destino sean para bien y que sea feliz, que es lo más importante.

¿Te tomarás vacaciones?

A mí la palabra vacaciones no me gusta, me parece la peor cosa que puede existir en la vida de un humano (risas). Soy loca por mi trabajo y no lo cambio por nada. Todo el tiempo mi ratón y mi mente están creando cosas. Estoy escribiendo una serie para mi canal y si me voy de vacaciones mi cerebro para y no me siento yo. Una de mis metas es que me quiero ir a Japón y a Corea porque quiero empezar allá a hacer mi disco, es una de mis metas más grandes. Amo esos países, ahí quiero hacer mi disco y sé que lo voy a lograr y lo voy a hacer.

¿En qué estás trabajando para Karol?

Estoy trabajando en una canción para mi canal de YouTube, pero se viene una gira intensa y tengo que estar concentrada porque la mayor parte del peso del show lo llevo yo. Tengo una gran responsa bilidad.