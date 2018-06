El Peque Schwartzman hace historia en Roland Garros: pasó a cuartos de final tras una épica batalla

Hazaña. Histórico. Magnífico. Todos los calificativos le quedarían bien al triunfazo conseguido por Diego Schwartzman (12º). El Peque está pasando pro un gran momento tenístico y está cada vez más cerca de ingresar por primera vez en su carrera al Top Ten del ranking ATP. Hoy dio un gran paso en su carrera al vencer de manera épica al sudafricano Kevin Anderson (7º) por los octavos de final de Roland Garros.

En los dos primeros sets, el sexto preclasificado en el certamen parisino dominó las acciones frente a un Peque que quedó sin argumentos frente a la solidez del componente devolución, volea del sudafricano.

Schwartzman perdió las primeras dos mangas por 6-1 y 6-2. En el tercer parcial surgió el orgullo y la voluntad del oriundo del barrio porteño de Villa Crespo. El set mostró un duelo más equilibrado, ya sin quiebres masivos y con ambos sosteniendo su saque. Hasta que en el séptimo game, el sudafricano quebró y parecía que el partido se conducía a un final lógico. Pero Peque mantuvo el saque y concretó la paridad al recuperar el quiebre, poner las cosas 5-5 y llevarse por delante a Anderson en un parcial que quedó 7-5 a favor del argentino.

Fall to the floor.



A comeback win from @dieschwartzman secures the Argentinian a place in the quarterfinals. Tops Anderson 1-6 1-6 7-5 7-6(0) 6-2.#RG18 pic.twitter.com/IuDDXTv6jg