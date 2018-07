La Policía pidió que Nahir Galarza sea trasladada a la cárcel

La Policía de Gualeguaychú solicitó que Nahir Galarza, la joven entrerriana recientemente condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, sea trasladada de la comisaría en la que se encuentra detenida a una unidad penitenciaria. El pedido formal fue confirmado por el jefe departamental, el comisario Carlos Pérez, y se basa en que no está permitido que los detenidos pasen más de un mes en las comisarías.

La joven de 19 años se encuentra alojada desde los primeros minutos del año en la Comisaría del Niño y la Mujer de esa ciudad. Según se supo, Nahir pasa el tiempo leyendo libros de Julio Cortázar, prepara una novela autobiográfica y se entera de las noticias sobre su caso a través de una radio. El comisario Pérez aseguró que el pedido a las autoridades judiciales para que la joven sea trasladada a una unidad penal se basa "en razón de una acordada del Superior Tribunal de Justicia, que establece que los detenidos no pueden permanecer más de un mes alojados en las comisarías".

El jefe policial, en declaraciones a radio La Voz, recordó que "Nahir ya lleva seis meses alojada en la Comisaría de la Mujer". Pérez dijo que la joven se encuentra acompañada por una funcionaria y advirtió que la detención hasta ahora es normal. "La visita su familia, y no hemos tenido mayores inconvenientes sobre su comportamiento", concluyó el funcionario policial. No obstante, el tribunal que condenó a Nahir sostuvo que se comunicó con la Unidad Penal 9 y que desde el establecimiento comunicaron que no tenían lugar para alojar a la joven, por lo que se determinó que continúe alojada en la seccional hasta que la sentencia quede firme.

Mientras las Unidad Penal 9 es mixta, otra cárcel que podría albergar a la condenada es la Unidad Penal 6, que es exclusiva para mujeres y se encuentra en Paraná. En las últimas horas, el abogado de la familia Galarza, José Ostolaza, confirmó que va a realizar una presentación judicial para que se frene la difusión de un video íntimo de Nahir y el joven que asesinó, el cual se viralizó en redes sociales. El video fue parte de la prueba utilizada por la fiscalía para probar un vínculo amoroso entre víctima y victimario, pero había sido preservado por la Justicia. En ese sentido, Nahir había llegado a amenazar a los jueces con quitarse la vida si llegaba a difundirse las imágenes públicamente.

Manifestación con poca concurrencia

Un grupo de unas 30 mujeres reclamó ayer la liberación de Nahir en la que expresaron que la joven “está pagando una terrible condena por callar, por tener miedo y no hablar con nadie sobre lo que le pasaba”. Las manifestantes, bajo el nombre de “Todo presx es políticx”, se congregaron frente a la Casa de la provincia de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires. “Fue un linchamiento propiciado tanto por los medios de comunicación masivos como por el Poder Judicial y la Justicia entrerriana. Transformaron a Nahir en una bruja para no poner en discusión otros temas que, no casualmente, fueron desestimado”, manifestaron. Con pancartas y caretas, las mujeres bregaron “por un transfeminismo abolicionista del sistema penal. Todx presx es políticx”.