El paro general convocado por la CGT se hace sentir en las escuelas salteñas

Un panorama desolador se podía observar hoy en las diferentes escuelas y colegios de la Ciudad de Salta. El paro nacional convocado por la CGT para hoy se hizo sentir en los establecimientos educativos. Muchos de ellos abrieron sus puertas pero en su interior había escases de docentes y alumnos. Esto sucedió en la Nicolás Avellaneda donde solo 4 maestras se presentaron. Todas viven muy cerca y podían asistir caminando.

Algo similar ocurría en la Escuela Batalla de Salta. En este caso no había docentes dando clases y los padres decidieron directamente que sus hijos no asistan. "Les enviaron a los alumnos en su cuaderno de comunicación que maestras se adherían a la medida de fuerza. Es muy complicado para todos poder llegar si no hay colectivos", advirtieron desde la dirección.

La Escuela Eva Perón tenía sus luces apagadas y sus puertas cerradas con candado. Al parecer la adhesión en este establecimiento educativo era del cien por ciento.

En pleno centro salteño se podía observar también la escases de movimiento en las escuelas, así en la Justo José de Urquiza el movimiento era poco. Solo algunos docentes que había podido llegar al establecimiento estaban prestos a dar clases. El panorama era muy parecido al resto: Muy pocos alumnos.

Según el cálculo a esta hora de la mañana en los establecimientos educativos de la Ciudad de Salta el paro se hace sentir con fuerza y solo el 15 por ciento de los docentes asistieron a sus lugares de trabajo.