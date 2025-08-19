PUBLICIDAD

Salta

Estudiantes del colegio de Batalla de Salta visitaron El Tribuno en el marco de un proyecto educativo

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto educativo “El detrás de escena de los medios masivos de comunicación”, a cargo de la cátedra de Comunicación y Sociedad.

Daniel Díaz
Martes, 19 de agosto de 2025 11:15
Estudiantes del colegio Batalla de Salta

Una veintena de estudiantes de tercer año, primera división turno mañana, del colegio Batalla de Salta, de barrio Castañares, visitó las instalaciones del Complejo Editorial El Tribuno. La actividad se desarrolló en el marco del proyecto educativo “El detrás de escena de los medios masivos de comunicación”, a cargo de la cátedra de Comunicación y Sociedad.

En la oportunidad, los alumnos dialogaron con periodistas de la redacción, quienes compartieron experiencias sobre la labor diaria en el periodismo gráfico y digital. Además, tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones de Radio Salta, donde conocieron cómo se producen los programas en vivo y se transmiten las noticias a la audiencia.

La delegación escolar estuvo acompañada por las docentes Mariel Dopico y María Alvarez, junto con la vicedirectora de la institución, Marta Carodozo, quienes destacaron el valor pedagógico de este tipo de actividades que acercan a los jóvenes al mundo de la comunicación y la información.

La visita permitió a los estudiantes comprender la importancia de los medios en la sociedad, así como los procesos que intervienen en la elaboración de noticias, desde la recolección de la información hasta su difusión en distintos formatos.

