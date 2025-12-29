PUBLICIDAD

29 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Robo en un supermercado
Narcomenudeo en Salta
Naufragio en el Río Paraná
Temporal en Salta
Alcohol al volante
Nacieron trigemelas
Verano 2026 en Salta
Bermejo
LA AFA BAJO LA LUPA
Policiales

Choque entre un camión de logística minera y una camioneta en avenida Tavella

El siniestro ocurrió cerca de las 10 de la mañana, en la rotonda de acceso a Villa Lavalle. Un camión de la empresa Cruz Alta colisionó con una Fiat Toro. No se registraron heridos de gravedad. El hecho vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar los controles y avanzar en un sistema de scoring para las empresas de transporte.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 12:02
Un camión de logística minera perteneciente a la empresa Cruz Alta protagonizó este lunes por la mañana un accidente de tránsito al chocar con una camioneta Fiat Strada en la intersección de avenida Tavella y la rotonda de acceso a Villa Lavalle, uno de los puntos de circulación más intensos del sector sudeste de la ciudad.
El hecho se produjo alrededor de las 10, en un horario de alto tránsito vehicular. Según las primeras informaciones, no hubo heridos de consideración, aunque ambos conductores fueron asistidos de manera preventiva en el lugar.
Tras el impacto, personal del área de Tránsito intervino para ordenar la circulación, realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del choque. Durante varios minutos se registraron demoras y desvíos.
Más allá de que el episodio no dejó consecuencias graves, el siniestro reaviva una discusión pendiente: la necesidad de implementar un sistema de scoring o puntaje para las empresas de transporte, especialmente en rubros sensibles como la logística minera, donde circulan vehículos de gran porte y alto peso.
En una ciudad que convive cada vez más con el tránsito pesado en zonas urbanas, maximizar las medidas de seguridad, los controles y la responsabilidad empresarial aparece como una deuda urgente. El choque en Tavella vuelve a encender una señal de alerta que va más allá de un accidente aislado.

