Choque entre un camión de logística minera y una camioneta en avenida Tavella

Un camión de logística minera perteneciente a la empresa Cruz Alta protagonizó este lunes por la mañana un accidente de tránsito al chocar con una camioneta Fiat Strada en la intersección de avenida Tavella y la rotonda de acceso a Villa Lavalle, uno de los puntos de circulación más intensos del sector sudeste de la ciudad.

El hecho se produjo alrededor de las 10, en un horario de alto tránsito vehicular. Según las primeras informaciones, no hubo heridos de consideración, aunque ambos conductores fueron asistidos de manera preventiva en el lugar.

Tras el impacto, personal del área de Tránsito intervino para ordenar la circulación, realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del choque. Durante varios minutos se registraron demoras y desvíos.

Más allá de que el episodio no dejó consecuencias graves, el siniestro reaviva una discusión pendiente: la necesidad de implementar un sistema de scoring o puntaje para las empresas de transporte, especialmente en rubros sensibles como la logística minera, donde circulan vehículos de gran porte y alto peso.

En una ciudad que convive cada vez más con el tránsito pesado en zonas urbanas, maximizar las medidas de seguridad, los controles y la responsabilidad empresarial aparece como una deuda urgente. El choque en Tavella vuelve a encender una señal de alerta que va más allá de un accidente aislado.