Salta en modo verano: una agenda que abraza a toda la provincia

El calendario se siente en el aire y la provincia de Salta se prepara para transformar sus paisajes en escenarios de encuentro. Con el inicio de un nuevo año, el Ministerio de Turismo y Deportes coordinó un despliegue federal que no solo busca atraer al visitante de afuera, sino también invitar al salteño a redescubrir su propia tierra. No se trata solo de viajar, sino de habitar la identidad local a través de más de 900 propuestas que integran el Calendario Turístico de Verano.
Para esta primera semana, que comprende del lunes 29 de diciembre al domingo 4 de enero, la oferta es tan variada como la geografía misma de las siete regiones turísticas. La premisa es clara: seguridad y calidad. Por ello, las autoridades hacen hincapié en utilizar alojamientos habilitados oficialmente, cuya nómina puede consultarse en la web oficial del destino, garantizando así una estadía sin imprevistos.
Tradición y hospitalidad en los Valles y la Puna
Uno de los momentos más simbólicos de cada temporada es la recepción del primer turista. Este ritual de hospitalidad se llevará a cabo el viernes 2 de enero en Cachi, sobre el acceso a la plaza principal, y se repetirá el sábado 3 en Coronel Moldes y Molinos.
Para quienes buscan el pulso de la cultura andina, La Poma se vestirá de fiesta el viernes 2 y sábado 3 con el Festival de la Trucha en el emblemático escenario Eulogia Tapia, mientras que en Payogasta la memoria se hace presente con la expo-muestra "Las memorias del pimiento", disponible durante todo el fin de semana.
Aventura y bienestar junto al agua
El Dique Campo Alegre, en La Caldera, se consolida como el epicentro del turismo activo y el relax. Desde el jueves 1, los visitantes podrán optar por cabalgatas, pastoreo de ovejas o caminatas de bienestar. Para los más audaces, la experiencia de Stand Up Paddle estará disponible hasta el domingo, coronando la oferta con sesiones de Tai Chi Chuan y meditación al amanecer y atardecer del sábado.
Por su parte, Guachipas invita a conectar con la historia profunda a través de visitas guiadas al arte rupestre y excursiones a las Cuevas Pintadas o la imponente cascada de Alemanía.
Ferias, sabores y el espíritu de Reyes
La gastronomía y la producción local tienen un lugar central en la agenda de los próximos días:
-
Cerrillos: El sábado 3 desplegará "Manos Cerrillanas" y "Llevate lo nuestro", cerrando el domingo con la feria en la plaza principal y la música de La Morena Cerrillana.
-
Aguaray y Tartagal: El norte provincial inicia con la feria de fin de año en la plaza Güemes de Aguaray, mientras que Tartagal espera el domingo 4 con su Feria de Arte Nativo, balcones gastronómicos y el pintoresco Matsuri de Reyes.
-
Salta Capital: La ciudad mantendrá el espíritu festivo con la propuesta Navidad Azul en la Plaza Belgrano desde el viernes hasta el domingo.
Un inicio de año con ritmo propio
En el sur, Metán recibirá el 2026 con un evento en la Plaza San Martín el jueves 1, seguido de una caminata a las serranías de Balderrama el sábado por la mañana. En tanto, Campo Santo propone refrescarse el domingo en el Balneario Roberto Romero con su ciclo "Viví el verano".
Para conocer el detalle minucioso de horarios y locaciones de esta agenda que recorre cada rincón de la provincia, los interesados pueden acceder al sitio oficial del calendario turístico, donde la temporada apenas comienza a escribir su historia.
Agenda Turística: Semana del 29 de Diciembre al 4 de Enero
|Municipio
|Día / Fecha
|Actividad
|Lugar
|Hora
|Aguaray
|Lunes 29/12
|Feria de Fin de Año
|Plaza Martín Miguel de Güemes
|17:00
|Cachi
|Viernes 02/01
|Recepción del Primer Turista
|Acceso Plaza Principal
|11:00
|Campo Santo
|Domingo 04/01
|Viví el verano en Campo Santo
|Balneario Roberto Romero
|09:00
|Cerrillos
|Sábado 03/01
|Manos Cerrillanas / Llevate Lo Nuestro
|Locaciones de Cerrillos
|17:00
|Domingo 04/01
|Feria / La Morena Cerrillana
|Plaza Serapio Gallegos / Anfiteatro
|10:00 / 18:00
|Coronel Moldes
|Vie 02 y Sáb 03
|Cine bajo las estrellas
|Barrios de la localidad
|-
|Sábado 03/01
|Recepción 1° Turista
|Plaza Gral. Güemes
|11:00
|Guachipas
|Del 01 al 04/01
|Arte Rupestre / Cuevas Pintadas
|Centro Interpretación / Cuevas
|07:00 a 18:00
|Del 02 al 04/01
|Visitas Guiadas Quebrada Las Conchas
|Paraje Alemanía (RN 68)
|-
|La Caldera
|Del 01 al 03/01
|Cabalgatas Dique Campo Alegre
|Cabecera norte del Dique
|08:00
|Jue 01 y Sáb 03
|Pastoreo de ovejas y caminatas
|Dique Campo Alegre
|09:00
|Del 02 al 04/01
|Experiencia Stand Up Paddle
|Dique Campo Alegre
|08:00
|Sábado 03/01
|Energía (Tai Chi / Meditación)
|Dique Campo Alegre
|08:00 y 18:00
|La Poma
|Vie 02 y Sáb 03
|Festival de la Trucha
|Escenario Eulogia Tapia
|23:00
|Metán
|Jueves 01/01
|Bienvenido 2026
|Plaza San Martín
|20:00
|Sábado 03/01
|Caminata a Balderrama
|Salida a Serranías
|07:00
|Molinos
|Sábado 03/01
|Recepción del Primer Turista
|Plaza Gral. Martín Güemes
|-
|Payogasta
|Del 01 al 04/01
|Expo-muestra "Las memorias del pimiento"
|Centro de Interpretación
|08:00 a 19:00
|Salta Capital
|Del 02 al 04/01
|Navidad Azul
|Plaza Belgrano
|18:00
|Tartagal
|Domingo 04/01
|Feria Nativa / Balcones Gastronómicos
|Plaza San Martín
|20:00
|Domingo 04/01
|Matsuri de Reyes
|Plaza San Martín (C. Rivadavia)
|21:00
|