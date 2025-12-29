PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
29 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

incendios en la patagonia
Inundaciones en Corrientes
El clima en Salta
Robo en un supermercado
Narcomenudeo en Salta
Naufragio en el Río Paraná
Temporal en Salta
incendios en la patagonia
Inundaciones en Corrientes
El clima en Salta
Robo en un supermercado
Narcomenudeo en Salta
Naufragio en el Río Paraná
Temporal en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Salta recibirá el vuelo inaugural directo desde Florianópolis

La Provincia continúa consolidándose como el principal hub aéreo del norte argentino con la llegada de una nueva conexión internacional operada por Aerolíneas Argentinas.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 08:37
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El próximo viernes 2 de enero a las 18:45, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes recibirá el vuelo inaugural Florianópolis–Salta, en un acto que contará con la presencia de autoridades provinciales y representantes del sector privado.

La recepción incluirá distintas actividades protocolares y culturales, como el bautismo del avión, entrega de obsequios a los pasajeros y la participación de parejas de baile folklórico, en una bienvenida que pondrá en valor la identidad y hospitalidad salteña.

A partir del 2 de enero de 2026, Aerolíneas Argentinas inaugurará oficialmente el vuelo directo Salta–Florianópolis, que contará con dos frecuencias semanales. Los lunes, el vuelo partirá desde Salta a las 10:40, arribando a Florianópolis a las 13:15, con regreso a las 16:20 y llegada a Salta a las 19:15. En tanto, los viernes la salida desde Salta será a las 10:00, con arribo a las 12:35, y el regreso despegará a las 15:50 para arribar a Salta a las 18:45. El servicio será operado con aeronaves de 170 pasajeros y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos.

Con esta nueva ruta, Salta alcanzará un total de cuatro vuelos internacionales directos (Lima, Asunción, Panamá y Florianópolis) reforzando su rol estratégico como punto de conexión aérea en el norte del país y potenciando el turismo receptivo, especialmente del mercado brasileño.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD