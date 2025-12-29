Tras las rejas por narcomenudeo: una mujer fue sorprendida con droga en la zona norte

En el marco de los operativos de saturación que se vienen realizando en los puntos críticos de la capital salteña, lo que parecía ser una recorrida de rutina terminó por desbaratar una maniobra de microtráfico en plena vía pública. El escenario fue el barrio Castañares, un sector donde la presencia policial se intensificó para combatir el avance de la comercialización de sustancias prohibidas a baja escala (narcomenudeo).

Todo se desencadenó cuando efectivos del Departamento de Seguridad Urbana realizaban un despliegue de vigilancia por los pasajes del barrio. Al notar la presencia de los uniformados, un grupo de personas que se encontraba en una esquina intentó dispersarse rápidamente en distintas direcciones. Sin embargo, los agentes lograron interceptar a una mujer de 33 años, quien mostró una actitud esquiva durante la identificación.

Al proceder a la requisa de sus pertenencias, el personal policial descubrió que, dentro de su cartera, ocultaba un cargamento fraccionado: 25 dosis de marihuana listas para ser distribuidas. Ante la confirmación del hallazgo, se solicitó de inmediato la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas, cuyos peritos realizaron las pruebas de campo que ratificaron la naturaleza del estupefaciente.

Acciones legales

La situación fue judicializada de inmediato bajo las directivas de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR). Desde dicho organismo se dispuso la detención formal de la implicada y el secuestro de la sustancia, en el marco de una causa que busca determinar si la mujer actuaba de forma independiente o si responde a una red de narcomenudeo con base en la zona norte.

Este operativo se suma a una serie de procedimientos que las fuerzas de seguridad vienen ejecutando para sanear los espacios públicos de los barrios, donde el comercio de drogas impacta directamente en la seguridad vecinal.