Otra salida en el Gobierno: renunció el titular ejecutivo de Anses

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El titular ejecutivo de Anses Fernando Bearzi presentó este martes su renuncia al cargo. El economista estaba al frente de la institución desde febrero de 2025, tras la salida de Mariano de los Heros.

Según difundió TN el remplazante ya estaría designado y sería Guillermo Arancibia. La intención a futuro es "digitalizar el organismo" para lograr agilizar gestiones.

“Se van a simplificar los trámites para que sean más accesibles para la gente”, señalaron desde el Gobierno.

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