Asignación Universal por Hijo: ANSES amplió el plazo para presentar la Libreta y cobrar el 20% acumulado

El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, informó que se extendió el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025. De esta manera, las familias podrán acceder al 20% del complemento acumulado durante 2024.

Según se detalló oficialmente, el trámite podrá realizarse hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive, tanto de manera digital como presencial.

La Libreta AUH es el documento que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de niños, niñas y adolescentes. Su presentación es obligatoria para el cobro del monto retenido.

Cómo presentar la Libreta AUH de manera digital

El trámite puede realizarse a través de mi ANSES, desde el sitio web oficial o mediante la aplicación móvil. Es importante aclarar que el formulario válido es únicamente el que se genera desde mi ANSES y debe estar completo y firmado por las autoridades escolares y sanitarias correspondientes.

Los pasos para la presentación digital son los siguientes:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección Hijos > Libreta AUH y verificar que los datos de los hijos o personas a cargo sean correctos. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad y llevarlo al centro de salud o a la escuela para que sea completado y firmado. Sacar una foto del formulario completo, sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas visibles. La imagen debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB. Volver a ingresar a mi ANSES, seleccionar Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguir las instrucciones.

El trámite queda finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación que indica que la presentación se realizó correctamente.

Presentación presencial de la Libreta AUH

En caso de no poder completar el trámite de forma digital, la Libreta AUH también puede presentarse sin turno en cualquier oficina de ANSES o durante los operativos de atención que realiza el organismo en distintas localidades.