Tragedia en el río Paraná: un regreso nocturno terminó en naufragio y la muerte de tres argentinos en Paraguay

El río suele engañar cuando cae la noche. Lo que durante el día parece un trayecto habitual, conocido y hasta amable, puede transformarse en una trampa silenciosa. Eso fue lo que ocurrió en aguas del río Paraná, en el sur de Paraguay, donde un paseo familiar terminó de la peor manera: tres mujeres argentinas murieron ahogadas, entre ellas una niña, tras el naufragio de una lancha que regresaba hacia territorio argentino.

El hecho se produjo a la altura del departamento de Ñeembucú, en cercanías de la localidad de Cerrito, cuando el grupo volvía luego de pasar el día en una isla turística de la zona. Según las primeras reconstrucciones, el accidente ocurrió cerca de la medianoche del sábado, en un tramo del Paraná conocido por sus corrientes intensas y por los cambios bruscos que presenta ante tormentas repentinas.

Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la menor Nahiara Ailin Maidana Alfaro, todas ciudadanas argentinas. La embarcación en la que viajaban comenzó a perder estabilidad en medio del río hasta que finalmente volcó, dejando a sus ocupantes a merced del agua y de la oscuridad.

Las condiciones climáticas aparecen como un elemento clave para entender lo sucedido. De acuerdo con lo informado por el comisario local Damiano Cano, en ese momento se registraban fuertes lluvias y ráfagas de viento, un escenario adverso para la navegación nocturna. A esto se suma otro factor determinante: la lancha utilizada no era apta para enfrentar el caudal y la dinámica del Paraná en esas circunstancias.

En medio del naufragio, dos menores de 11 y 16 años lograron sobrevivir. Fueron rescatados por pescadores de la zona, que advirtieron la situación y actuaron con rapidez, evitando que la tragedia fuera aún mayor. Ambos fueron asistidos por los servicios de emergencia y se encuentran fuera de peligro.

El operativo, sin embargo, continúa. Las autoridades paraguayas mantienen un intenso rastrillaje para dar con un hombre que permanece desaparecido, quien también formaba parte del grupo. Las tareas se concentran tanto en el cauce del río como en sectores costeros, con embarcaciones, buzos y personal especializado.

Más allá del drama puntual, el episodio vuelve a poner en primer plano una realidad conocida en la región: la navegación recreativa en el Paraná exige precauciones extremas, especialmente de noche y ante condiciones climáticas inestables. Un río imponente, imprevisible y sin margen para errores mínimos terminó escribiendo una historia que comenzó como paseo y concluyó en tragedia.