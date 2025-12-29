La tarifa de Aguas del Norte se actualizará 35,2% en 12 meses

La ratificación de los regímenes de la Tarifa Social, el Subsidio por Indigencia y la Tarifa Preferencial por Zonas Cálidas para usuarios residenciales del servicio de energía eléctrica y una recomposición del 35,2%, escalonada desde enero a diciembre de 2026, con actualizaciones mensuales del 2,55%, en el cuadro tarifario de Aguas del Norte, resaltan en dos resoluciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) que se publicarán hoy en el Boletín Oficial.

Los actos administrativos emitidos en relación con las audiencias públicas del pasado 4 y 5 de diciembre, también contienen órdenes regulatorias inherentes a la aplicación de los planes de contingencia para el próximo verano, inversiones en redes y mejoras en la atención de oficinas comerciales, en el caso puntual de Edesa.

En la audiencia pública del 5 de diciembre la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (Cosaysa) había solicitado una actualización tarifaria del 70,5% para poder cubrir los costos del servicio e inversiones comprometidas. En esa instancia participativa, la sociedad, en la que el Estado provincial tiene el 90% del paquete accionario y el restante 10% corresponde al personal a través de un Programa de Propiedad Participada, había hecho notar que las revisiones ordinarias integrales de las tarifas están establecidas por el marco regulatorio cada tres años. Y recordó que la última fue acordada por el Ente en noviembre de 2021.

Directivos de Cosaysa (Aguas del Norte) plantearon que desde entonces la tarifa vigente cubre solo una parte de los costos operativos, cuyos componentes tuvieron en los últimos cuatro años fuertes incrementos por la alta inflación, al punto de que diferencias cada vez más marcadas deben ser cubiertas con aportes extraordinarios del tesoro provincial.

La actualización acordada no solo quedó un 50% por debajo de la recomposición solicitada, sino que se la dispuso fraccionada en 12 meses para atemperar su impacto. Ya en las audiencias del 4 y 5 de diciembre el titular del Ente, Carlos Saravia, había remarcado que actualmente la actualización de los cuadros tarifarios de Edesa y Aguas del Norte "está regulada por ley, con un tope que se corresponde con la variación del Indice de Precios al Consumidor del INDEC". Las resoluciones que se oficializarán hoy reafirman ese criterio con el que la ley provincial 8457, sancionada el 3 de octubre de 2024 y promulgada una semana después, estableció ese límite a las actualizaciones tarifarias en procura de una progresividad más acorde a la capacidad del resentido bolsillo de los usuarios.

Las actualizaciones tarifarias del Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa cerca de un 45% del monto de las facturas de Edesa, seguirán regidas por el esquema actual ajustado a la ley 8457. Los otros dos componentes de la factura (generación y transporte) son regulados por la Secretaría de Energía de la Nación y tendrán, desde enero, modificaciones en la actual segmentación de subsidios que se harán sentir en las facturas con un peso aún no determinado. Esos cambios serían oficializados por el gobierno nacional en los próximos días.

En lo que respecta a los subsidios provinciales, con las resoluciones del Enresp quedará ratificada la continuidad del actual régimen de la Tarifa Social, que en el caso del servicio de Edesa beneficia a 134.955 de los cerca de 350.000 usuarios residenciales (familias) que tiene ese servicio.

También quedará ratificado el régimen de Zona Cálida, que cubre a 106.000 familias en distintos departamentos con un descuento del 30% en las facturas, entre los meses de noviembre hasta marzo, sobre consumos de 350 kWh. Para familias incluidas en la Tarifa Social esos descuentos llegan al 50%.

También se mantendrá en Salta el subsidio por el que 20.000 familias en situación de extrema vulnerabilidad económica reciben descuentos del 60% hasta el 100%, que son financiados a través del Fondo Compensador Tarifario.