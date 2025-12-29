URGENTE. City salteña: Allanan un banco en el microcentro de la ciudad

Un operativo de gran despliegue policial se llevó a cabo este martes por la mañana en la sede del Banco Más Ventas, ubicada sobre calle España, entre Mitre y Balcarce, en el microcentro de la ciudad. La presencia de numerosos efectivos de la Policía Federal Argentina llamó la atención de peatones y clientes que circulaban por la zona céntrica.

Según se pudo observar en el lugar, el procedimiento consistió en un allanamiento dentro de la entidad bancaria, en el que intervienen efectivos de la Policía Federal.Parte del operativo se desarrolla en el interior del edificio, incluso en sectores superiores, donde se realizan las diligencias correspondientes.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, el procedimiento incluye el secuestro de dinero y otros elementos de interés para la investigación, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el origen ni el motivo del allanamiento. Las actuaciones se iniciaron durante la mañana y se prevé que se extiendan por varias horas más.

Pese al despliegue policial, la atención al público en el banco continuó con relativa normalidad. Durante el operativo se pudo ver a clientes ingresando y retirándose de la entidad para realizar trámites habituales, mientras efectivos policiales permanecían en el interior y en los accesos del edificio.