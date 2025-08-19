PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
19 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

denuncia por abuso y maltrato
veto de milei
ráfagas
Accidente fatal
Colegio Batalla de Salta
denuncia por abuso y maltrato
veto de milei
ráfagas
Accidente fatal
Colegio Batalla de Salta

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR BLUE

$1335.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Intenso trabajo de la Municipalidad en al menos 23 incidentes causados por el viento Zonda en Salta

Personal trabaja para evitar cualquier tipo de accidente. Se registraron algunas caídas de árboles, postes y de diferentes elementos. El alerta por vientos regirá hasta la noche. Se solicita tomar recaudos y seguir las indicaciones. 
Martes, 19 de agosto de 2025 10:40
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El municipio se encuentra trabajando en, por lo menos, 23 incidentes que fueron causados por el viento.

Personal de Protección Ciudadana trabaja para evitar cualquier tipo de accidente y brindar seguridad en la ciudad.

Esta madrugada, alrededor de las 4, ingresó viento a Capital desde zona sur, el cual continúa avanzando hasta el macrocentro. Corre de oeste a este.

Hasta el momento se registraron caídas de árboles, ramas, postes y cables, un cartel y un toldo, además de algunas voladuras de diferentes elementos.

Se solicita a la comunidad mantenerse alerta y aumentar los cuidados, ya que el alerta por vientos regirá hasta esta noche.

Hasta ahora se produjeron los siguientes incidentes en la ciudad:

  • Parquizado (árboles y ramas): 16
  • Estructuras deficientes (postes y cables): 11
  • Eventos adversos: 6 (4 voladuras, 1 cartel, 1 toldo)

 

Se recuerda que en caso de emergencias hay que comunicarse con la línea gratuita 105, donde reciben llamados y trabajan las 24 horas del día.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD