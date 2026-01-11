Tres rugbiers fueron detenidos por violentos

Tres rugbiers fueron detenidos este domingo a la madrugada luego de protagonizar una agresión grupal en la calle contra otros tres jóvenes en la localidad de Ostende, en Pinamar.

El violento hecho sucedió en una zona tranquila donde hay casas para vacacionar.

El episodio motivó la intervención inmediata de personal policial tras un llamado al sistema de emergencias 911. Al llegar al lugar, en conjunto con personal del Grupo de Apoyo Departamental, lograron reducir y aprehender a tres de los involucrados, que habrían participado activamente en el ataque.

Según se informó, los aprehendidos integraban un grupo numeroso que increpó y atacó a golpes a las víctimas en plena vía pública. Hasta el momento se desconocen los motivos del hecho.

Asistencia médica

Los chicos agredidos son todos mayores de edad y debieron recibir asistencia médica. Allí se constató que sufrieron hematomas y contusiones, pero que no revestían riesgo para su salud.

La causa fue caratulada como "lesiones leves" y quedó a cargo de la UFI 5 de Pinamar, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que uno de los detenidos es menor de edad.

El fiscal interviniente avaló el accionar policial y dispuso la adopción de los recaudos legales correspondientes, tanto para los imputados mayores como para el menor involucrado, conforme a la normativa vigente.