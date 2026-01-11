Lía Rivella: "Hay que derribar un mito, la agencia de viajes no es más cara, optimiza el tiempo y los recursos"

La presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT), Lía Rivella, estuvo en el streaming de El Tribuno y analizó el escenario del sector en el inicio de la temporada estival, los programas de incentivo al turismo interno, la situación de Salta dentro del mapa nacional de destinos, el rol de las agencias, las opciones de financiación, la demanda de viajes al exterior y el impacto de la conectividad aérea que posiciona a la provincia como hub del norte argentino. También se refirió a la importancia del turismo estudiantil regulado, a las ventajas y límites de los sistemas all inclusive y a las expectativas para 2026.

¿Cómo es el escenario actual para las agencias de turismo en este verano?

Estamos trabajando con distintos programas que buscan incentivar el turismo interno. A nivel nacional se lanzó el programa "Viajá Más" del Banco Nación, que ofrece beneficios y financiamiento, y en Salta tenemos "Código Salta", una iniciativa que surgió desde la Cámara de Turismo con el apoyo del Gobierno de la Provincia. A través de ese programa hay descuentos y beneficios en hotelería, gastronomía, museos, excursiones y agencias de viajes. La gente puede ingresar a www.codigosalta.ar y ver todas las opciones disponibles.

—¿Qué tipo de beneficios concretos encuentran hoy los viajeros en esos programas?

—En "Código Salta" hay descuentos para almorzar en hoteles, para excursiones, para servicios gastronómicos, museos y agencias de viajes. Es una herramienta muy amplia, pensada para todo lo que tiene que ver con la actividad turística. En cuanto al programa del Banco Nación, por ejemplo, se pueden comprar pasajes aéreos en seis cuotas sin interés a través de una agencia de viajes y también acceder a líneas de crédito en cuotas fijas, con montos importantes, para utilizar en vacaciones.

El Presidente habló de "vacaciones récord" y mencionó destinos donde no figuró Salta. ¿Cómo evalúan la situación de la provincia?

Salta siempre está entre los cinco destinos más elegidos del país. Nosotros tenemos la mayor capacidad hotelera del norte argentino, tanto en la ciudad como en toda la provincia, y eso nos permite trabajar con una oferta de calidad, en todas las categorías. A veces se habla de "explosión" de turismo en lugares que tienen pocas plazas; en Salta la situación es distinta porque contamos con una infraestructura muy grande, lo que nos da otra escala y otra responsabilidad.

Desde el punto de vista de las agencias, ¿qué se le recomienda al turista: venir con todo organizado o resolverlo en destino?

Siempre recomendamos viajar de manera organizada y a través de una agencia de viajes responsable. Hay que desmitificar la idea de que la agencia es más cara. En realidad, la agencia optimiza el tiempo y los recursos económicos del pasajero, ayuda a elegir bien los servicios y a aprovechar promociones y financiación. Quien viaja con una agencia tiene asesoramiento antes, durante y después del viaje.

¿Qué cuidados debería tener hoy el consumidor al contratar servicios turísticos?

Ser muy precavido. Hoy mucho se hace por internet y es fundamental verificar que se trate de una agencia habilitada. No se trata de hablar mal de nadie, pero una agencia responsable brinda respaldo, asesoramiento y seguridad, sobre todo cuando se viaja en familia o en grupo.

Salta es un destino que muchos repiten. ¿Se mantiene esa fidelidad?

Sí, por suerte sigue siendo así. Hay datos que muestran que una gran parte de los turistas que llegan ya estuvo antes y vuelve. El boca en boca es muy importante y eso nos obliga a estar siempre atentos, sumando nuevas experiencias y productos, trabajando por un turismo responsable, sostenible y auténtico, que cuide nuestros recursos naturales y culturales.

¿Qué rol tienen los propios salteños en el movimiento turístico?

Es clave que los salteños redescubran su provincia. Muchas veces, por la vorágine del trabajo, pasamos por alto todo lo que tenemos: museos, arquitectura, paisajes, historia. Es muy valioso que también la comunidad local recorra, conozca y disfrute su propio patrimonio.

En cuanto a financiación, ¿qué alternativas ofrecen hoy las agencias?

Para turismo nacional hay financiación con tarjetas de crédito, especialmente en pasajes aéreos. Muchas veces se pueden pagar en cuotas ahora y luego ir abonando de a poco los servicios terrestres. Para viajes al exterior, en general no hay financiación directa con tarjeta, por lo que se suele comprar primero el pasaje y luego ir pagando el resto de los servicios con anticipación.

Se habla todos los veranos de una "ola" de argentinos viajando a Brasil. ¿Qué observan desde Salta?

Es algo que se repite todos los años. En el caso de Salta no vemos una salida masiva. Además, hoy tenemos una ventaja importante: la conectividad aérea. Contamos con vuelos charter a Florianópolis y paquetes que incluyen aéreo, alojamiento, traslados y algunas excursiones, lo que permite viajar en pocas horas y con mayor seguridad.

Dentro de la provincia, ¿cuáles son los productos más demandados?

Cafayate sigue siendo uno de los destinos más solicitados. También el Tren a las Nubes, el Teleférico, Cabra Corral, el sur provincial con Rosario de la Frontera y sus termas, y toda la agenda de festivales del verano. La provincia es muy diversa: tenemos Valles, Puna, Yungas, historia, cultura, naturaleza y gastronomía, lo que permite ofrecer propuestas para distintos perfiles de turistas.

¿Cómo es hoy el marco para el turismo estudiantil?

El turismo educativo está regulado por la Ley Nacional 25.599. Hay agencias específicamente habilitadas para ese rubro, y en Salta son pocas. Es fundamental que los colegios y los padres contraten únicamente a esas agencias, porque cumplen con requisitos de seguridad, seguros y habilitaciones. Organizar viajes por fuera de ese sistema no está permitido y pone en riesgo a los chicos.

Sobre los destinos de playa, ¿en qué casos conviene el sistema all inclusive?

Depende del destino. En lugares como Punta Cana o Samaná, donde el hotel concentra casi todos los servicios, el all inclusive es lo más conveniente. En otros, como Aruba o Curazao, hay más infraestructura urbana y gastronómica, y se puede optar por otras modalidades. Todo depende del lugar y del tipo de viaje, y eso es lo que asesora una agencia.

Finalmente, ¿qué expectativas tienen para el turismo en 2026?

Somos optimistas. Sabemos que la situación económica influye, pero el turismo es parte de la calidad de vida. Salta tiene una fortaleza estratégica: una conectividad aérea muy importante. Hoy somos un hub del norte argentino, con conexiones nacionales e internacionales, vuelos charters y rutas directas que nos vinculan con distintos mercados. Eso abre oportunidades y también nos plantea el desafío de seguir creciendo de manera ordenada, profesional y sostenible.