La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en el país

La venta de autos usados alcanzó en 2025 un récord histórico, con casi 1,9 millones de unidades comercializadas en todo el país, y Salta se ubicó entre las provincias con mayor crecimiento interanual, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Según el mismo, durante el año pasado se vendieron 1.887.024 vehículos usados, lo que representa un aumento del 8,12% respecto de 2024, cuando se habían registrado 1.745.335 operaciones. De este modo, el sector superó la marca histórica de 2013, que había sido de 1.855.032 unidades.

El caso de Salta

En el caso de Salta, las ventas crecieron 15,99% entre enero y diciembre del año pasado, un desempeño que ubicó a la provincia entre las diez con mejor evolución del mercado de usados a nivel nacional y por encima del promedio general. En diciembre se comercializaron 151.994 vehículos, lo que implicó una baja del 5,32% en comparación con el mismo mes de 2024, aunque significó una suba del 15,07% frente a noviembre de 2025.

Un mercado vivo

El presidente de la CCA, Alberto Príncipe, señaló que 2025 "mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca" y afirmó que "el reacomodamiento de las variables económicas que se realizaron durante el año mostraron sus resultados en el sector". Además, remarcó que el año "se convirtió en el récord histórico de comercialización de autos usados".

En cuanto a las preferencias de los compradores, el Volkswagen Gol y Trend volvió a liderar el ranking anual, con 104.581 unidades vendidas, seguido por la Toyota Hilux (74.097) y el Chevrolet Corsa y Classic (55.501). En el ranking mensual de diciembre también encabezó el Gol, seguido por Hilux, Amarok y Ranger.