Diego Gerbaudo: “Me quedo para que Salta Basket vuelva a la Liga Nacional”

El descenso de Salta Basket de la máxima categoría fue el primer gran golpe que sufrió el equipo que en su corta historia (nació en 2014) solo había cosechado éxitos y ascensos. Una vez finalizada la temporada, como suele ocurrir, el plantel se desmanteló, pero uno de ellos plantó bandera y se quedó por la revancha en la Liga Argentina (exTNA): Diego Gerbaudo, el base cordobés y capitán del equipo salteño.

Tras la confirmación oficial de los dirigentes, el propio jugador de 28 años nacido en James Craik, habló con El Tribuno y fue claro: “Me quedo para que Salta Basket vuelva a la Liga Nacional”.

Junto a Pablo Espinoza (ya fichó para Instituto), Ricky Harris (con destino incierto) y Willie Al Thornton (en el básquet japonés), Gerbaudo fue uno de los desequilibrantes hombres de los infernales y pese a tener otras ofertas de la máxima competencia del básquet argentino, optó por continuar.

“Fue una decisión complicada y un poco arriesgada también. Yo tenía algunas ofertas de continuar en la Liga Nacional, pero me quedo para que Salta Basket vuelva a la Liga Nacional y espero que se pueda armar un buen equipo”.

Tras el descenso en la serie final ante Ferro, el contacto con la prensa había sido prácticamente nulo para el hombre de 1,78 metros. Casi dos meses después, la pérdida de categoría sigue en su cabeza.

“El descenso nos pegó duro y habíamos trabajado mucho para que no pasara eso, pero por varias cosas que se hicieron mal durante el año, no nos pudimos mantener”.

“Me quedo con muchas expectativas, ganas de ponerme bien para esto muy lindo que se viene, con el objetivo de ascender que es algo muy satisfactorio y si se puede concretar, es nuestro principal objetivo. Como dije, para eso me quedo en Salta Basket”.

Gerbaudo no esquivó las responsabilidades y sostuvo que “el descenso es de todos: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Algunos jugadores no rendimos lo que tuvimos que rendir y en lo organizativo no nos fue de la mejor manera por entrar tarde al mercado”.

“Este año es para corregir todo eso y hacer una buena temporada. Ahora tenemos que focalizarnos en el objetivo de ascender y corregir lo que se hizo mal”.

La conversación entre el base y este diario a veces se vio interrumpida por las voces de fondo de su pequeña hija, quien es justamente una de las responsables de la continuidad de Gerbaudo en los infernales.

“El tema familiar me movió mucho, mi señora y mi hija están muy cómodas en Salta, es una provincia hermosa que nos ha tratado muy bien”.

“El cariño de la gente, en menos de un año hicimos muchos amigos. Mi cuñado y mi hermana (residen en esta ciudad desde antes que Gerbaudo llegue a Salta Basket), se han portado muy bien, como los papás de mi cuñado. Tienen una familia hermosa acá y hemos tenido la posibilidad de conocer nuevas personas”.

“En el club también el trato fue excelente y ahora a ponerse a trabajar para el principal objetivo que sabemos que va a ser muy duro pero es lo que nos tenemos que meter en la cabeza”, agregó.

La Liga Argentina recién comenzará en noviembre y los infernales arrancarán sus entrenamientos a fines de agosto, pero por las lesiones sufridas en la temporada pasada, Gerbaudo gana tiempo y ya realiza un trabajo individual para llegar a la competencia 2018/19 de la mejor manera posible.

“Estoy yendo a entrenar con el profesor Rafael Padilla personalmente en lo físico, y voy a 9 de Julio. En unos días, además, voy a arrancar con los chicos de la Liga de Desarrollo porque ellos siguen entrenando”.

Otro que continuará en el equipo y será nuevamente compañero del base es el salteño Emilio Stucky, cuya posición es alero.

Sin De Cecco, con Hiriart y Díaz Cuello

Las novedades de Salta Basket no terminaron en las continuidades de Diego Gerbaudo y Emilio Stucky para la próxima temporada. Ayer, en un comunicado oficial, la dirigencia de los infernales contó que Leandro Hiriart continuará al frente como entrenador del equipo.

La baja del histórico entrenador Ricardo De Cecco, entonces, es definitiva, tras su ausencia en los últimos partidos del conjunto en la Liga Nacional de Básquet, meses atrás.

“Salta Basket tiene como objetivo volver a la Liga Nacional sin descuidar los detalles del plan de expansión de la disciplina en la provincia y el crecimiento de la misma en todos los niveles”, sostuvo Luis Lenti, el presidente del equipo.

Junto a Hiriart también seguirá el salteño Ramiro Díaz Cuello como asistente técnico. Sobre el “Perro” De Cecco expresaron el agradecimiento “al enorme aporte del entrenador”.