Video: Entrevista inédita de Lanata a Pity Álvarez: “Me asusta no morirme”

El exlíder de Intoxicados habló en 2012 Jorge Lanata, pero la conversación no había salido a la luz hasta ahora. El miedo a no morir, su búsqueda espiritual fallida y el sueño de trabajar en la NASA.

Cristian "Pity" Álvarez está detenido por haber asesinado de cuatro balazos a un hombre en Villa Lugano. En medio de los análisis sobre su adicción a las drogas y cómo estaba viviendo al límite, Periodismo para todos difundió una entrevista inédita con el líder de Viejas Locas. El cantante conversó con Jorge Lanata en 2012, pero recién ahora ese material salió a la luz.

Con pausas largas y varios intentos para encender su cigarrillo, el artista respondió sin filtros. Tal vez una de sus características más distintivas. Ya en ese entonces reconoció que seguía consumiendo, pero que había dejado la cocaína. "Cuando fui a Bolivia probé la pura, entonces cuando llegué a la Argentina me daba asco", reconoció sin pruritos.

Con la mirada por momentos perdida en el decorado, Pity confesó que esa necesidad de "estar dormido" estaba relacionada con su malestar interno. "Me duele la vida", le aseguró a Lanata.

El líder de Viejas Locas dejó en claro que no le tenía miedo a la muerte. Todo lo contrario: lo atemorizaba no morir nunca. Para él, ese momento iba a significar haber "pasado de grado". "Sería como aprobar la materia Planeta Tierra y empezar a aprender otros sentimientos", divagó.

Entre tanto sufrimiento, el músico aclaró que él se sentía un hombre feliz. Al menos, "la mitad del tiempo". Y que no creía en la suerte, ya que argumentó que eso es algo que tiene que trabajar uno. "Son los huevos que le pongas a la vida, el trabajo y la estrategia que hagas", subrayó.

De la gran cantidad de cosas que no llegaba a comprender, el cantante admitió que una de ellas era la raza humana, porque somos "los únicos que se matan entre sí". Para el artista, las abejas tendrían que haber tomado el control del mundo o alguna otra especia "más laburadora".

En ese entonces, Pity también habló de su relación con la espiritualidad. Ante las cámaras contó que por mucho tiempo buscó a Dios, pero no lo encontró. "Yo fui monaguillo de chico, a mí me explicaron toda la historia y eso me hizo no creer", sostuvo.

Cuando Lanata le preguntó si tenía algún sueño pendiente, el cantante lo sorprendió con su respuesta. Una de las pocas que pudo contestar rápido, sin pensar demasiado. "Laburar en la NASA, al menos ser un operario que maneje una compu".

Pity Álvarez acusado de homicidio

Seis años después de esta entrevista, Pity Álvarez fue acusado por el crimen de Cristián Díaz, un vecino suyo de Villa Lugano a quien mató de cuatro tiros. Tres en el rostro y uno en el pecho.

Tras el asesinato, que ocurrió el jueves pasado, el cantantes se subió a un Volkswagen Polo verde junto con su novia y se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, para presenciar el recital de Ulises Bueno.

Después de casi 24 horas prófugo, se entregó a la policía y reconoció ante la prensa haber sido el autor del crimen. "Lo maté porque era él o yo", sostuvo cuando llegó a la comisaría 52. Mientras la Justicia avanza en la investigación, quedó detenido en el pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza. (Fuente: TN)