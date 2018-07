La ONU insta a evitar una guerra tras los masivos bombardeos de Israel en Gaza

Cuatro palestinos fueron abatidos el viernes en Gaza por el ejército Israelí, que bombardeó intensamente el enclave tras haber sido objeto de "disparos" de Hamas contra sus soldados, lo que llevó a la ONU a emitir un llamado contra una nueva guerra.

El cielo de Gaza se llenó de bolas de fuego y espesas humaredas tras una serie de bombardeos israelíes, que continuaban durante la noche, según corresponsales de la AFP.

El enviado especial de la ONU para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, instó a Israel y a Hamas a la moderación.

"Cada quien en la franja de Gaza debe alejarse del precipicio. No la semana próxima. No mañana. INMEDIATAMENTE", escribió Mladenov en su cuenta de Twitter. "Los que quieren provocar una guerra entre palestinos e israelíes no deben lograrlo", agregó.