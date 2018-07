Lucas Dapena: "La Provincia es la que tiene que decidir dónde achicar"

El jueves se confirmó el estricto ajuste fiscal que lleva adelante el Ministerio de Hacienda de la Nación, donde las expectativas de reducción de gastos que existen para la Provincia durante 2019 debería alcanzar los $3.630 millones. Según los datos suministrados por Nación, el recorte previsto para el año próximo es de $300.000 millones; de los cuales $100.000 millones caerán sobre los 24 distritos del país, quienes deberán absorber un tercio del total.

Durante la presentación que se concretó el jueves por la tarde en la Casa Rosada, el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, trasladó a Emiliano Estrada, titular de la cartera económica provincial, los lineamientos. El funcionario provincial señaló que se dieron a conocer las propuestas que el Gobierno tiene para armar el presupuesto del año que viene. El ministro salteño explicó que se busca llegar con una posición consensuada al 15 de septiembre, que es cuando ingresa el proyecto de Presupuesto a Congreso nacional.

El Tribuno consultó al economista Lucas Dapena sobre cuál es el escenario que se puede plantear en la provincia a causa del ajuste que impulsa la Casa Rosada.

"El Gobierno nacional está negociando con las provincias, por eso conocer los números con exactitud en este momento es algo difícil porque están en el medio de la negociación. Entonces, no se sabe cual es el objetivo final de Nación en este ajuste", contó el especialista en economía. Y agregó: "¿Qué es lo que se puede ajustar a nivel provincial? Solo se pueden ajustar los planes nacionales, ya se cayó el programa Intercosecha de tabaco, el tema de viviendas y todo aquello que se hace con fondos nacionales pero que van por afuera de lo que está normado por ley que es la coparticipación".

Dentro de la línea que propone Nación, Salta tiene que ajustar 3.600 millones de pesos. En este momento, es la Provincia la que tiene que decidir dónde achicar. "Ese es el punto. Entonces, es ahí es donde se va a la negociación de cada provincia con Nación", remarcó Lucas Dapena.

El economista aseguró que el Ejecutivo provincial va a achicar en la obra pública, principalmente en lo que se refiere a la construcción de viviendas, además de los planes que se financian con fondos nacionales y que no repercutan en la situación financiera actual.

Además, aclaró que intentaría garantizar los fondos necesarios para que la provincia no entre en un conflicto social; y puso como ejemplo, que debería pelear para que no corten el subsidio de los trabajadores que perciben el Intercosecha del tabaco.

"No nos olvidemos que la Provincia está en un momento en el cual está equilibrando sus cuentas financieras. Creo, lamentablemente, no va a quedar otra que achicar lo que es obra pública, porque no afecta tanto a las finanzas provinciales en el corto plazo, que es lo que están tratando de salvar", afirmó. Y continuó: "Lo que empieza a primar a partir de ahora con esta negociación es el corto plazo, entendiendo ese lapso hasta diciembre de 2019. Entonces, cualquier negociación que se haga a nivel provincial y municipal es a corto plazo. Cualquier horizonte de negociación es hasta el año que viene".

Ralentizar el ritmo

En junio, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo que la Provincia llegaría a fin de año con equilibrio fiscal, gracias a la batería de medidas que lanzó el año pasado para la reducción del gasto.

Es decir, Salta ya viene aplicando su ajuste.

Ante este escenario, Dapena consideró que ese objetivo que planteó el gobernador podría llegar a cumplirse. "Esto puede hacer que la Provincia revise un poco los tiempos, pero Salta ya viene con su gimnasia de equilibrar financieramente las cuentas. Entonces, lo que tiene que hacer ahora es lo que ya empezó esta nueva gestión de funcionarios. Yarade y Estrada comenzaron a equilibrar la Provincia desde octubre del año pasado. Más o menos, por las cuentas que ellos muestran, están yendo para adelante, aunque Salta es muy dependiente de los recursos nacionales coparticipables", afirmó el economista.

Dapena consideró que este ajuste nacional no afectaría mucho a las expectativas planteadas. "Pero sí creo que van a tener que esmerarse para hacer que la sociedad entienda que el principal componente del presupuesto provincial es el salario. Así que hay que ver cómo se sientan ellos y con que propuesta a hablar con los gremios para que entiendan que esto está cambiando", finalizó el especialista.