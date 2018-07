Tránsito pide que se usen las vías alternativas a la calle Pueyrredón

El corte total sobre el tramo de la calle Pueyrredón, entre Caseros y España, por las obras que están enmarcadas dentro del Plan Área Centro, siguen generando inconvenientes en el tránsito y malestar entre los conductores. Después de un inicio de semana caótico, debido al embotellamiento que se produjo en las primeras horas de la mañana, desde Tránsito admitieron que ese corte seguirá originando inconvenientes en ese sector.

"Esto está generando una congestión en calle Alvarado y Juramento porque por ahí estamos haciendo los desvíos. Esto pasa siempre la primera semana, habrá problemas hasta que la gente se acostumbre, pero van a tener que tener paciencia porque las obras durarán hasta el 6 de septiembre", afirmó el director de Tránsito, Miguel Ángel Sosa.

El funcionario advirtió que sobre calle Lerma se pusieron carteles para informar a los conductores que tomen vías alternativas o por las avenidas para no perder tiempo. Además, indicó que el corte de calle Pueyrredón, entre Caseros y España, a partir de la semana que viene se va a extender hasta la avenida Belgrano.

Respecto a los padres que van a dejar y retirar en coche a los chicos al colegio San Francisco y a la escuela Sarmiento, desde Tránsito aclararon que por ahora les están permitiendo frenar en horario escolar sobre todo para no generar más problemas.

Sosa aclaró que a partir de que se realizó el Corredor de la Fe, la calle Caseros ha disminuido su calzada, lo que no permite tener una buena circulación vehicular. "Vamos a seguir trabajando de la misma manera, con el mismo operativo de tránsito después de que se corte la calle Pueyrredón hasta Belgrano. No vamos a tener ese giro en Pueyrredón, pero no habrá más cambios", explicó el funcionario.

Y agregó: "A la gente le insistimos que si va de sur a norte trate de ir por las avenidas, de no meterse por acá, porque está complicado, traten de evitar ese sector".

Pese al alto grado de congestionamiento, el director de Tránsito remarcó que hasta el momento no tuvieron ninguna denuncia sobre alguna colisión entre vehículos.

Recorrido del 1B

Por el momento, el único corredor que tuvo una modificación significativa en su recorrido es el 1B. Así lo afirmaron desde Saeta y aclararon que en principio el nuevo trayecto es el que va por la avenida Bicentenario hasta la calle República de Israel, para retomar por Paseo Gemes y continuar su camino por Juramento (ver mapa). Desde la empresa de transporte aclararon que están estudiando por esta semana el funcionamiento de este nuevo esquema, y que podría sufrir algunas correcciones, hasta que sea un recorrido fijo.

El resto de los corredores tiene desvíos temporarios de acuerdo a la obra pública que están realizando desde el Municipio y se pueden ver las modificaciones en las redes sociales de Saeta. Actualmente son cinco los corredores que están afectados en sus trayectos: 3A, 4A, 5C, 4D y 5A.

Cambios a tener en cuenta

La Municipalidad diagramó un esquema (ver mapa) que prevé cambios en el estacionamiento para garantizar fluidez.

Se interrumpió la circulación de vehículos en calle Pueyrredón, desde Caseros a España durante las 24 horas. Además, habrá filtros de tránsito en Lerma, entre Alvarado y Mendoza. A fin de mejor organización, se advertirán los cortes de calle a 100 y 200 metros antes del lugar de cierre total.

En este sentido, se recomienda a los vehículos livianos que deban circular hacia la zona norte hacerlo por calle Mendoza hasta Santa Fe, Juramento y por esta hasta Leguizamón.

Desde el municipio destacaron que las calles España, Caseros, Alvarado y Urquiza estarán habilitadas de forma normal, hasta tanto se realicen las obras de empalme de cañerías en la bocacalle.