VIDEO: Encontró a sus hijas haciendo “twerking” y mirá cómo reaccionó la mujer

Dos chicas, jóvenes, bailan de forma “sensual” frente a una cámara. El famoso “twerking”. Lo que no esperaban era que justo ingresara su madre a la habitación y las encotrara a ambas haciendo “twerking”, y les dio un correctivo. La señora pescó a las chicas in fraganti y no lo dudó: le metió un ojotazo a cada una a modo de correctivo

¿Lo más divertido de todo? La señora metió los certeros golpes sin soltar en ningún momento su canasto con la ropa limpia, señala Todo Noticias. No se sabe de dónde es esta familia, aunque la música que suena es en español. El video, obviamente, se hizo viral rápidamente.