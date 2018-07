Gustavo Gómez se aleja de Boca 

El defensor paraguayo Gustavo Gómez, que se realizó parte de la revisión médica en Boca pero no firmó su contrato por diferencias en el valor del dólar, viajó a Paraguay, en lo que es un nuevo capítulo de un pase que está a un paso de caerse.

El zaguero se realizó el miércoles por la mañana parte de los estudios médicos, pero no completó la última parte debido a que no se pusieron de acuerdo en un tema importante.

Boca quería establecerle un tope al dólar de 27 pesos con respecto al monto del contrato, que iba a ser por cuatro años, y actualizarlo en base al incremento de la cuota social.

Sin embargo, Gómez -a través de su representante- se negó y solicitó que se sea libre en base a la cotización del mercado.

Si bien la negociación está casi caída, no hay que descartar que dé un nuevo vuelco y se encarrile, sobre todo por el interés que tiene Guillermo Barros Schelotto por contar con él.

Entre Boca y Milan, dueño del pase del paraguayo, ya existe un acuerdo para comprar la totalidad del pase en cerca de seis millones de dólares.