Luciano Benavides se mezcla entre los pilotos de arriba

Terminada la mitad del Desafío Ruta 40 y a falta de dos etapas, el salteño Luciano Benavides (KTM) es parcialmente el mejor piloto argentino -y también el más joven- de motos, en el quinto lugar de la general. “Empiezo a disfrutar de la carrera”, dijo a El Tribuno luego de tres días durísimos, con muchos abandonos.

Ayer, el salteño también logró un gran tiempo en la etapa 3, Tinogasta-Tinogasta, a poco más de 9 minutos del nuevo líder Paulo Gonçalves. Fue quinto en la etapa y en la misma ubicación quedó en el total de la carrera. De esta manera, Luciano se ubica muy por encima del resto de los competidores del país. El dato no es menor si se tiene en cuenta que es su primera carrera de rally tras el Dakar pasado, que abandonó por la lesión de cinco vértebras.

Apenas arribó al campamento catamarqueño, el menor de los hermanos Benavides se mostró muy conforme por lo realizado hasta el momento.

“Me sentí bastante bien, mejor a los días anteriores y motivado. Disfruté mucho de Fiambalá”, sostuvo el salteño.

A lo largo del tramo solo tuvo un pequeño inconveniente. “Fue una caída en una duna que se cortaba. Por eso en los últimos tramos aflojé porque sentía un poco de dolor en las rodillas, pero seguimos en camino y es lo importante”.

Después de dos primeras etapas complicadísimas, el joven de KTM se sinceró y dijo que recién ayer, en el tercer día, “comencé a disfrutar un poco más. No me duele nada la espalda y estoy disfrutando de estar acá”.

Por su parte, Ramón Núñez -el otro representante salteño- fue décimo en la etapa de ayer y ocupa el noveno lugar en la categoría de autos.

Debut y despedida

A los 25 años, el francés Mathias Bellino, el piloto que estaba haciendo sus primeras armas en el equipo Honda Racing Corporation, sufrió un grave accidente y fue trasladado primero al hospital de Belén y posteriormente a Buenos Aires, donde se encuentra atendido.

La gravedad de su lesión es importante debido a que tiene varias vértebras rotas y puede quedar con secuelas.

El piloto, al igual que los Benavides, Lorenzo Santolino y otros, llega del mundo del enduro y su falta de navegación le jugó una muy mala pasada. Fue uno de los tantos pilotos que abandonó el Desafío Ruta 40, pero sin dudas el más comprometido desde el inicio de la competencia.



El clasificador

Etapa 3

Pos. Piloto Equipo Tiempo

1º P. Goncalves Honda 2h04m38s

2º P. Quintanilla Husqvarna a 2m16

3º R. Brabec Honda a 5m10s

4º T. Price KTM a 8m40s

5º L. Benavides KTM a 9m19s

6º L. Santolino Sherco a 9m35s

7º M. Walkner KTM a 9m49s

8º M. Duplessis Honda a 16m04s



General

Pos. Piloto Equipo Tiempo

1º P. Goncalves Honda 10h37m17s

2º P. Quintanilla Husqvarna a 1m13s

3º T. Price KTM a 5m38s

4º M. Walkner KTM a 8m52s

5º L. Benavides KTM a 36m16s

6º R. Brabec Honda a 44m20s

7º L. Santolino Sherco a 53m58s

8º D. Nosiglia Sherco a 1h22m

