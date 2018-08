Un caballo desnutrido se cayó, sus dueños lo golpearon y los vecinos lo salvaron

El animal era usado para tirar un carro pero ya no pudo continuar. Fue rescatado por una fundación.

El maltrato de caballos utilizados para tracción a sangre tuvo un nuevo capítulo, esta vez en la ciudad de Córdoba. El animal tiraba un carro pero debido a su lamentable estado físico ya no pudo continuar y se desplomó. Pero allí no terminó la tortura.

Indefenso y tirado en el piso, comenzó a recibir golpes de sus dueños para que vuelva a levantarse. Fue entonces cuando un grupo de vecinos acudieron para ponerle fin a la dramática situación.

Los agresores, aparentemente menores de edad, escaparon ante la llegada de la policía, pero la prioridad en ese momento fue salvar al caballo. Entre todos colaboraron para reanimarlo y trajeron agua y alimento.

El equino estaba desnutrido y lastimado, por lo que la Fundación Sin Estribo se comprometió a cuidar al maltratado animal para intentar que se recupere.

"Los vecinos llamaron a la Policía y lograron que no se lo llevaran (al caballo). Lo voy a llevar a mi casa. Es un potro que debe tener unos 6 años", indicó la presidente de la ONG, Andrea Heredia de Olazábal en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

Ante esta situación, la mujer reclamó que "el Estado tiene que prohibir la tracción a sangre".

Finalmente, pidió que todos los ciudadanos que sean testigos de este tipo de maltrato hacia los caballos llame a la policía, y subrayó: "La Justicia siempre nos termina llamando porque el Poder Judicial no tiene dónde poner a los animales. Y los tratamientos los bancamos con nuestro dinero, el Estado no nos da un peso".

