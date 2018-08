Estudiantes tomaron el Rectorado de la UNSa en vísperas de la marcha

El Rectorado de la Universidad Nacional de Salta fue tomado anoche por estudiantes, en su mayoría, de la Facultad de Humanidades. La medida se resolvió tras una asamblea autoconvocada ayer por la tarde en medio del conflicto universitario que se vive en todo el país y que en Salta cumplió tres semanas de paro.

Alrededor de las 21, más de una docena de pupitres en la escalinata del edificio central de la UNSa y varios carteles con frases en defensa de la educación pública de distintos sectores partidarios daban cuenta de la toma. Así los jóvenes empezaban la vigilia de la gran Marcha Federal Universitaria que en Salta hoy partirá a las 11 desde el monumento 20 de Febrero hasta plaza 9 de Julio.

Se organizaban a través de distintas comisiones. Algunos chicos comenzaron a llegar con bolsas de pan, salchichas, fiambres. Alguien dejó unos fardos de gaseosas al final de las escaleras. Un joven traía su colchoneta. Un hombre que trabaja en la seguridad de la casa de estudios le explicaba a un grupo de estudiantes que a las 22.30 los portones de la universidad se cerraban "sí o sí", como todos los días.

Hoy después de la movilización que esperan sea masiva definirán si la toma se levanta o continúa. Anoche todo era pacífico, pero en realidad los ánimos en el sector universitario vienen caldeados y van más allá del reclamo del 30-35% de incremento salarial docente. Estos días las universidades nacionales estarían recibiendo recién las partidas presupuestarias correspondiente a junio, lo que repercutió por ende en el normal funcionamiento de las mismas, aseguran docentes y estudiantes. Los becarios e investigadores también están en pie de lucha.

Josefina, estudiante autoconvocada de Humanidades, dijo que "la decisión de la toma del Rectorado es acorde a lo que está pasando a nivel nacional, hay facultades y rectorados tomados en todo el país. No es un capricho de los estudiantes, el Gobierno nacional insiste con una propuesta paritaria del 15% que no condice con la inflación que sufrimos".

Leila, también de Humanidades, pidió por la actualización del presupuesto 2019, contemplando todos los pedidos de las universidades y la lucha que llevan adelante los docentes. Contó que ayer se hizo otra clases pública en el centro y como estudiante reconoce "la importancia de la universidad pública, gratuita y libre", que considera está en riesgo. Por su parte, Verónica, de la misma facultad, al igual que sus pares, habló de recorte, de ajuste y de desfinanciamiento de la universidad pública. Repudió estas políticas, el pago al FMI y abogó por la separación de la Iglesia del Estado. "Mientras un docente gana en promedio 10 mil pesos, un obispo cobra del Estado 46 mil pesos", dijo.

Contrario a lo que sostienen los funcionarios nacionales sobre que no hay ajuste en la educación y que el presupuesto en las universidades creció como nunca antes, Verónica señala: "Quizás creció monetariamente, es como decir no me bajaron el sueldo, pero ahora lo que yo compraba con el mismo dinero en febrero o marzo, hoy puedo comprar menos de la mitad. Es un engaño, la realidad la vivimos nosotros y la gente no llega a fin de mes", planteó.

Sobre los dichos del rector Antonio Fernández, agregó: "Salió a decir que no hay ajuste, que solo hay una atraso de los pagos de 3 mil millones, nada más que eso. Si él tiene 3 mil millones de pesos que le resultan poco en su bolsillo será su posición, realmente desconoce lo que es no llegar a fin de mes". A las 11 la marcha partirá del monumento por avenida Sarmiento, seguirá por Entre Ríos, Mitre hasta la Legislatura provincial. Retomarán por Mitre, Belgrano, Deán Funes, Urquiza, Buenos Aires, hasta la plaza 9 de Julio.