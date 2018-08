Urtubey: “Tenemos que hablar de gastos, pero también de ingresos”

El gobernador de Salta encabezó junto a su par mendocino Alfredo Cornejo un panel en el marco del 15° Council of the Americas donde enfatizó que la reducción del déficit es necesaria, pero no suficiente.

El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y el mandatario mendocino Alfredo Cornejo compartieron el panel "Una Conversación con Gobernadores Argentinos", invitados a participar del 15° Council of the Americas, conferencia que reúne a funcionarios clave del gobierno, legisladores y líderes del sector privado para abordar el panorama económico de Argentina y las perspectivas políticas del país.

Juan Manuel Urtubey insistió en su exposición en que nos debemos “plantear hacia dónde queremos llevar a la Argentina y cómo generamos un círculo virtuoso en un proceso económico partiendo de las bases de la diversidad, una de nuestras principales riquezas” e instó a entender que, “en nuestras diferencias naturales y en la importante riqueza de recursos humanos que tenemos en la Argentina, podemos lanzarnos a proyectar fuertemente la economía del conocimiento, en términos de cómo crecemos en innovación y en aplicación tecnológica a efectos de agregar valor en origen regenerando esas prácticas con las cuales se empezó a construir una Argentina federal hace un poco más de un siglo” e hizo hincapié en el desafío de la integración y de trabajar para lograr una sólida clase media rural que nos saque del problema que tiene la exclusión en los grandes centros urbanos.

“Queremos un Estado inteligente, que pueda ser socio y promotor de la actividad económica en la Argentina, y en ese marco tenemos que definir que queremos ser”, sostuvo Urtubey quien remarcó que el Gobierno “debe garantizar que el Estado no sea una carga, sino un acelerador”.

En el panel moderado por Julia Pomares directora ejecutiva del CIPPEC y que compartieron los gobernadores de Salta y de Mendoza en el Hotel Alvear, tuvo gran protagonismo la economía y el presupuesto 2019 que se presentará a mediados de septiembre. El Gobernador de Salta señaló que “tenemos que trabajar para tener un presupuesto que contenga pautas de reducción del déficit fiscal, indudablemente. Argentina lo tiene que hacer. Tenemos que reducir el déficit del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales, sino el problema es el mismo”. E indicó que la composición de ese déficit en la Argentina, en materia de volumen, es: 90% gobierno nacional, 5% Provincia de Buenos Aires y 5% la sumatoria de las 23 provincias argentinas restantes.

“Cada uno tiene que hacer su parte”, prosiguió Urtubey y aseguró que Salta cerrará el año con equilibrio fiscal. “Pero, entre todos, tenemos que ayudar a bajar ese 90% de déficit que está en el gobierno nacional”.

El Gobernador manifestó claramente que no quiere “resolver este problema para agradar a los mercados, sino para no depender de los mercados”, y enfatizó que la reducción del déficit es necesaria, pero no suficiente. “Tenemos que hablar de gastos, pero también de ingresos” y planteó que hay que “generar justicia tributaria”, y que ”bajar el déficit no sea a costa de matar la actividad productiva”.

Consultados sobre qué cosas deberían cambiar, estructuralmente, en la Argentina, Juan Manuel Urtubey expresó que hay que promover instituciones sólidas y fuertes, con reglas de juego y normas claras. “No se debe naturalizar la corrupción como una forma de financiamiento de la política y, por eso, hay que trabajar para dar mucha más transparencia en los procesos de contratación del Estado”.

Respecto del tema de la Justicia, Urtubey criticó que actualmente existe “un exceso de personalismo en la Argentina” y que “hay que avanzar en la reforma del Código Procesal Penal urgente”.

Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), una de las organizaciones empresariales más influyentes del hemisferio, en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), realizó hoy en Buenos Aires la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”.

La apertura estuvo a cargo de Jorge Luis Di Fiori, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, quien pidió que los argentinos “esperemos y confíemos”; y Susan Segal, Presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas que resaltó la necesidad de que “el sector privado tome más liderazgo e invierta más en América Latina”.

También expusieron Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros; Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda; Andrés Ibarra, Ministro de Modernización; Javier Iguacel, Ministro de Energía; Dante Sica, Ministro de Producción; Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires; Patricia Menéndez-Cambo, Vice Presidenta, Greenberg Traurig, LLP; Raúl Padilla, Presidente de América del Sur y Sugar & Bioenergy, Bunge; Julia Pomares, Directora Ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); Gustavo Rincón, Vicepresidente Kellogg Mercosur; Carlos Zarlenga, Presidente Mercosur General Motors.

