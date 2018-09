El líder Jockey Club recibe al otro puntero del Regional, Tucumán Rugby

Cara a cara se pondrán esta tarde los líderes del Torneo Regional del Noa “Fredy Narese”. Uno de ellos es el Jockey Club de nuestra ciudad, que recibirá a Tucumán Rugby por la tercera fecha del Súper 10.

Sin dudas que este duelo entre punteros (los dos con 8 unidades) se presenta como el más atractivo del fin de semana, ya que ambos llegan invictos en este reducido.

El Jockey viene de ganar en Tucumán un partido bravo frente a Los Tarcos por 23 a 21, mientras que por la primera fecha también obtuvo un electrizante triunfo por 33 a 32, en Limache.

Tucumán Rugby, por su parte, venció a Lince (36-28) en la primera jornada y a Tucumán Lawn Tennis (25-15) en la fecha pasada.

Hoy, además, se enfrentarán Huirapuca frente a Los Tarcos, en Concepción.

Mañana continuará la programación y Natación y Gimnasia recibirán en Tucumán a Universitario de Salta, en otro de los duelos destacados. Los “blancos” acumulan cinco puntos, uno menos que la “U” salteña. Completarán en el Súper 10 Lince y Uni de Tucumán y Tucumán Lawn Tennis recibirá a Old Lions.

Por la zona Promoción, el líder Gimnasia y Tiro será local de Santiago Lawn Tennis, Corsarios recibirá a Tiro Federal.

El programa

Hoy, a las 16

Jockey (S) vs. Tucumán Rugby

Árbitro: David Costilla

Huirapuca vs. Los Tarcos

Árbitro: Matías Pascual

Mañana, a las 16

Tucumán LT vs. Old Lions

Árbitro: Álvaro del Barco

Natación y Gimnasia vs. Universitario (S)

Árbitro: P. López Vildoza

Lince vs. Uni. (T)

Árbitro: Santiago Altobelli

Promoción - Mañana, a las 16

Gimnasia vs. Santiago

LT Corsarios vs. Tiro Fede­ral

Jockey (T) vs. Tigres

Cardenales vs. Coipu

Santiago R. vs. A. Guazú