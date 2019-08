Hoy se conmemora el Día del Panadero: te contamos la historia y recordamos a Juan Riera

Siempre nos preguntamos por los curiosos nombres con que fueron bautizadas las facturas: sacramentos, vigilantes, suspiros de monja, bombas de crema, bolas de fraile y cañoncitos. Todo tiene su explicación. Un día como hoy, pero de 1887, el anarquista italiano Errico Malatesta y un grupo de panaderos argentinos fundaron la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, el primer sindicato del rubro en el país y por el cual hoy se celebra el Día del Panadero. En Salta es muy conocida la historia de don Juan Riera, también anarquista, cuya historia fue hecha zamba por el poeta Manuel J. Castilla y Gustavo "Cuchi" Leguizamón.

Una de las versiones más conocidas de la Zamba de Juan Panadero, interpretada por el Dúo Salteño. Gentileza Pancho Vertigen YouTube

Este gremio, como muchos otros que vieron la luz a fines sel siglo XIX, fueron creados y dirigidos por militantes anarquistas. De allí los nombre elegidos para los productos que fabricaron. Así surgieron las “bolas de fraile” o “suspiros de monja” y los “sacramentos”, en alusión a la Iglesia. No podían dejarse de lado las fuerzas de seguridad y de ahí aparecieron los “cañones” y las “bombas”, como burla para el Ejército. Y los “vigilantes”, una referencia directa a la Policía.

Panaderos a fines del siglo XIX. Imagen gentileza Clarín

La Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos fue el primer sindicato de panaderos de la República Argentina. Errico Malatesta, que residió en Argentina entre 1885 y 1889, redactó sus estatutos. En el artículo primero declaraba que uno de los objetivos del sindicato era "lograr el mejoramiento intelectual, moral y físico del obrero y su emancipación de las garras del capitalismo".

A menos de seis meses de la creación del sindicato, se llevó adelante la primera huelga, en enero de 1888 y tras 10 días de protesta se consiguieron las mejoras laborales solicitadas.

El panadero Juan Riera

En Salta, no se puede olvidar la mención al panadero Juan Riera, quien fuera inmortalizado en la Zamba de Juan Panadero de Manuel J. Castilla y Gustavo "Cuchi" Leguizamón.

"Mire, nosotros teníamos un amigo, don Juan Riera, quien era propietario de una panadería en la calle Lerma. Manuel (Castilla) todas las mañanas le compraba el pan calentito, pero una vez al Barbudo lo dejaron sin trabajo en el diario El Intransigente, entonces no fue más. Pero al poco tiempo Rierita comenzó a llevarle personalmente el pan de la mañana. Manuel le dijo que no lo aceptaba porque no podía pagarlo y ¿sabe qué le contestó Rierita? 'Antes cuando usted podía, venía y me compraba el pan, pero ahora que no puede es mi obligación llevárselo todos los días'. Mire qué filosofía", relataba el "Cuchi" Leguizamón.

Otra versión de la Zamba del Panadero con la historia de Juan Riera. Video Malhaya Damián (Youtube). Interpretación: Eulogia Folk