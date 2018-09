Derrotado, pese al aliento

“La Banda del Salamín”, como se denominan sus amigos, acompañó a Delpo en el US Open.

“Disfruten la final, porque después tienen que volver a sus casas”, expresó Juan Martín del Potro después de vencer en semifinales a Rafael Nadal en el US Open. El mensaje fue claramente para “La Banda del Salamín”, un nutrido grupo de espectadores/amigos que acompañó al argentino en gran parte del torneo, pero ayer, pese al aliento, Delpo cayó derrotado ante Novak Djokovic.

Sus amigos no fueron los únicos que lo estuvieron animando. También estuvo la actriz Meryl Streep disfrutando de sus puntos.

Sin embargo no alcanzó y el argentino se mostró abatido tras caer en la final del Abierto de Estados Unidos. Reconoció estar “muy triste por ser un perdedor hoy (ayer)”.

“He estado llorando hasta ahora (en conferencia de prensa). Estoy muy triste por ser un perdedor. Pero Novak se merecía tener el trofeo. Jugó un gran partido, un partido muy inteligente”.