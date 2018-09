Se acerca la primera edición del Elefante Vertical Race

Nicolás Olaciregui y Marcelo Schej, organizadores de la competencia de trail running Elefante Vertical Race, visitaron la planta editorial de El Tribuno para contar sobre la carrera que se llevará a cabo el domingo 23 de este mes, la primera de muchas que intentarán realizar a lo largo del tiempo, en Villa San Lorenzo.

Olaciregui contó que la idea surgió tiempo atrás “en el grupo de ‘Chaski’”, quienes salen a correr los fines de semana por el cerro Elefante de la villa veraniega.

“La modalidad es bastante particular, porque se suman elefantes. Un elefante, son 10 kilómetros; dos, 15 km. y 3 los 21 km. Es una carrera con desnivel positivo (sumatoria de altura)”, explicó.

Este circuito de trail running será disfrutado por un cupo de 250 atletas, por lo que no habrá mayor disponibilidad de participantes una vez que se cumpla el cupo “porque el cerro no es espacioso”.

“En sus sendas podrán encontrar diversos tipos de terrenos, variando entre grandes bloques de piedra, grava, tierra e incluso pasto. Transitando superficies muy secas por momentos y otras de gran humedad, producto de la densa vegetación de yungas”, explican en el portal de su sitio web.

“Quienes quieran inscribirse lo podrán hacer en nuestra página de internet: elefanteverticalrace.com, donde deberán completar el formulario y hacer un depósito en la cuenta bancaria”.

Los interesados también podrán anotarse personalmente en diferentes direcciones habilitadas por la organización, como en avenida Reyes Católicos 1446 (de 20 a 24); en Deán Funes 596 (las 24 horas); Avda. San Martín 650 (horario comercial) o en Villa San Lorenzo, avenida San Martín 1758 (horario comercial).

Se espera un gran nivel

Olaciregui y Schej contaron a este matutino que para la primera edición del Elefante Vertical Race se espera un gran nivel, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de quienes confirmaron su presencia.

“Llegarán integrantes del seleccionado argentino, también el ganador del Raid de los Andes y otros atletas de primer nivel”.

De todas maneras, los organizadores dijeron que si bien habrá una competencia de elite en 3 elefantes, puede anotarse cualquier amante del deporte.

“Si la gente no tiene experiencia, es recomendable inscribirse en la carrera de 1 elefante para que vaya probando el cerro y más adelante poder hacer la de 2 o 3 elefantes”.

A quienes acompañarán a los atletas les solicitan que estén ese día a las 8 en el Fortín Guachos de Güemes, donde un guía los va a trasladar gratuitamente a una zona recomendada para observar la carrera.

Respecto a la seguridad para los atletas, dijeron que “habrá 15 bomberos en la zona de competencia, también un sistema médico que ya fue contratado y nuestros asistentes ya fueron capacitados para colaborar en lo que sea necesario”, dijeron.

Ante cualquier consulta, pueden contactarse con Olaciregui al celular 0387 154030795.