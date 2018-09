Leandro Plaza: “Argentina debe su Independencia a Salta, a Jujuy y a Tarija”

Daniel Sagárnaga

El Tribuno



Historiador, genealogista, miembro de varias academias y ferviente amante de su tierra, Leandro Plaza Navamuel presentó su nuevo trabajo -dirigió y coordinó más de quince libros- “Güemes. La acción de los salteños en la hazaña integracionista sanmartiniana”.

Una nueva investigación en torno a la figura del héroe y la comunidad de su época. Y aunque la figura del general gaucho es recurrente entre los historiadores locales, para Plaza Navamuel “hay algunos temas interesantes y poco tratados en la literatura güemesianas, como la relación entre Güemes y San Martín, su carácter de mestizo -también Carmen Puch descendía de gente de la tierra-, el plan que debían cumplir y que quedó trunco por la muerte del héroe. Por ejemplo, se dice poco que fue San Martín quien dio el título de ‘gauchos’ a los miembros de los ejércitos populares. Él rescató esa palabra y la ennobleció”, dice el historiador.

Para Leandro Plaza, aunque se dio el carácter de héroe nacional a Güemes, su figura aún es esquiva para la historia nacional y queda mucho por estudiarse. “Si entendemos su carácter de mestizo, comprendemos su espíritu de patria. Llevaba sangre americana y su condición lo hizo soñar con una América libre”, dice.

“Sin embargo, su figura no se la estudia ni en Salta. Debiera hacerse, para que los alumnos salgan sabiendo de dónde vienen. Teniendo los próceres como ejemplo a tratar de emular, cada uno sabe qué tiene que dar al país, sean lo que fueren, médicos o choferes. Ejemplos propios a seguir y no el desconcierto en el que se vive actualmente”, señala.

Para Plaza Navamuel el asesinato del héroe fue perpetrado sin dudas por “Barbarucho” Valdez, pero “seguramente hubo gente de Salta que lo traicionó. Y seguramente salió entre los que estuvieron en la llamada ‘revolución del Comercio’. Hubo gente que estuvo muy en contra de Güemes, que eran comerciantes recién llegados de España y que hicieron fortuna aquí. Güemes con los impuestos los molestaba: eran y seguían siendo peninsulares, no les importaba la libertad ni la patria. Güemes tuvo que lidiar no solo con los realistas, sino con los de adentro”, asegura. Para el historiador, “la Argentina le debe mucho a Salta. Diría que la Independencia se la debe a Salta, a Jujuy y a Tarija, que eran la Intendencia de Salta del Tucumán. Puso sus hombres y sus fortunas, sus recursos, puso los cereales y el ganado del que comían los soldados patriotas, el pueblo y hasta los realistas. Después. la región quedó en la miseria absoluta, de la que tardó 50 años en recuperarse y sin ayuda de nadie. Pero, ¿qué hubiera pasado si no lo mataban y se concretaba el plan sanmartiniano? Eso es difícil de decir. Yo soy un convencido de que otra hubiera sido la historia... Es una ucronía, pero podría haber sido una patria que se extendiese hasta el Perú. Y no, no fue así”.