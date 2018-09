Crece la preocupación de familias sorteadas en Procrear, que siguen sin respuestas

Una vez más las familias afectadas se reunieron ayer para manifestar su preocupación, ante la falta de respuestas. Desde abril del año pasado hay 107 dúplex nuevos en el barrio Grand Bourg que están sin ocupar. Son viviendas construidas bajo uno de los planes del programa nacional Procrear, que por demoras burocráticas y especulaciones aún no fueron adjudicadas a las familias que salieron sorteadas para ese complejo habitacional.

Las casas fueron sorteadas en agosto de 2017 y resultaron beneficiadas 214 familias salteñas, que tenían que pasar por un segundo proceso de selección para hacer un listado de titulares y suplentes de las propiedades.

Desde esa fecha no hubo ningún avance. Ayer se reunieron con los diputados nacionales Andrés Zottos y Alfredo Olmedo.

Zottos manifestó que, en primer lugar, se debe cambiar el sistema de ajuste de cuotas, para que la inflación no las vuelva impagables. Se trata de otros de los puntos, que quita el sueño entre quienes salieron sorteados y que aún no fueron adjudicados pese a haber transcurrido más de un año y de estar las edificaciones disponibles.