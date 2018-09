¿Quiénes son los ex jurados del "Bailando" que podrían reemplazar a Flor Peña?

El viernes pasado y cuando nadie se lo esperaba, Carolina "Pampita" Ardohain volvió a ocupar una silla como jurado del Bailando 2018. La modelo había dejado el certamen el año pasado, con quejas por el atraso en los pagos. Incluso había amenazado con hacer un paro o renunciar antes de la gran final. Sin embargo, al enterarse de que Florencia Peña iba a tener que ser reemplazada porque tenía función de Los vecinos de arriba en el teatro Metropólitan, Marcelo Tinelli no dudó en llamar a la ¿ex? de Pico Mónaco. Y ella fue como si nada hubiera pasado.

Este viernes el programa saldrá grabado, pero desde octubre ShowMatch se mudará los viernes a otras provincias, tal como lo adelantó el martes el conductor. Por tal motivo la producción deberá pensar en los jurados que ocuparán la silla de Peña para acompañar a Ángel De Brito, Laurita Fernández y Marcelo Polino durante la ausencia de la actriz.



Por lo general, Tinelli suele aprovechar estos reemplazos para convocar figuras de renombre o personajes mediáticos que estén, en ese momento, en el foco de la tormenta por algún escándalo. Sin embargo, así como Pampita, hay muchos ex jurados esperando oportunidad para volver a puntuar a los participantes del Bailando.

El de Moria Casán, obviamente, es el nombre que suena con más fuerza. La One estuvo como jurado de 2006 a 2017, pero este año se bajó del programa para dedicarse a su programa en América, Incorrectas, sin saber que luego también sumaría el reemplazo de Jorge Rial en Intrusos. Hasta el momento dijo que este año no regresaría al programa de Tinelli y parece difícil su regreso, sobre todo si tiene que viajar al interior, pero con ella nunca se sabe. ¿Volverá la "lengua karateca" al jurado de ShowMatch?.

Nacha Guevara se lució como jurado en las temporadas 2014 y 2015 y dejó su puesto asegurando que se trataba de un ciclo cumplido. Actualmente, la artista protagoniza Yo amo el tango junto a Cacho Castaña en Café la humedad. Sin embargo, hace poco aseguró que volvería como invitada al Bailando si la llamaban, así que es una de las primeras en la lista de Tinelli.

¿Acaso no sería genial contar con la presencia de Carmen Barbieri en el jurado al menos por un día? La capocómica estuvo puntuando en el certamen en 2006, 2008 y 2011, además de algunos reemplazos. Y, de llegar a un arreglo, tendría que sentarse junto a su ex nuera, Laurita Fernández, y puntuar a otras de sus ex nueras como Flor Marcasoli y Becky Vázquez. Pero todo depende de la gira de Magnífica que hoy, para la mamá de Fede Bal, es la prioridad.

Nunca se supo bien por qué Solita Silveyra quedó afuera del jurado después de tres años de éxito: 2014, 2015, 2016. De hecho, muchos extrañan sus devoluciones muy bien googleadas y condimentadas con alguna que otra copita de alcohol. Así que es una de las más firmes candidatas para ocupar la silla de Flor y volver a hacer oír su característico: "¡Venga!".

Después de haber estado como jurado en 2007 y 2010, Graciela Alfano siempre estuvo lista cuando la llamaron para un reemplazo. Es verdad que luego de la muerte de su madre, ocurrida en 2014, se mantuvo un tiempo alejada de los medios. Y que, el año pasado, tuvo que recuperarse tras un accidente por el que se le rompió la rodilla. Sin embargo, hoy es una de las que estaría dispuesta a volver al ruedo en cuanto Tinelli lo disponga.

Fuente: Teleshow