El dólar sube por cuarto día consecutivo y llega a $39,69

Sin intervención oficial, el dólar avanza 61 centavos este jueves a $ 39,69. De esta manera, anota su cuarta suba en fila en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa gana 70 centavos a $ 38,95.



El peso se depreciaba por compras privadas de dólares producto de liquidez sobrante en la última licitación de Letras del Tesoro (Letes), mientras que el Canco Central se mantenía alejando de intervenir como punto oferente de importancia, dijeron operadores.



Por su parte, el blue aumenta 75 centavos a $ 39,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" escaló ayer 45 centavos a $ 38,64.



La suba de la divisa estadounidense se da en un contexto en el que el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, recomendó que la Argentina debe "atar el peso al dólar" tal como en los años de la convertibilidad o que directamente dolarice su economía, como única forma de salir de la crisis.

No obstante, la reacción del Gobierno no se hizo esperar y tanto desde el Ministerio de Hacienda como del Banco Central ante la consulta de ámbito.com se ocuparon de desmentir esta afirmación. "Es una opinión", aclararon descartando que se esté negociando un acuerdo de estas características. Es más desde la Casa Rosada comentaban no sin cierto entusiasmo que las "negociaciones con el FMI vienen muy bien".



Cabe recordar que el miércoles la divisa se disparó 34 centavos sobre el final de la rueda pese a operar durante la mayor parte del día con tendencia a la baja.