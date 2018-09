Armani: “Lo más importante es que se empezó con un recambio”

Franco Armani, arquero de River Plate, hizo una balance positivo de la gira de la Selección argentina por los Estados Unidos.

“Estoy contento porque se han hecho dos grandes partidos y el balance es positivo. Lo más importante es que se empezó con un recambio”, reveló el jugador de River tras arribar al país mientras que indicó: “Los compañeros se entregaron al máximo porque cada uno de ellos quiere estar en la Selección y aprovecharon la oportunidad”.

En diálogo con Fox Sports, Armani manifestó: “El técnico (Scaloni) irá mirando jugadores, pero lo más importante es que se empezó con un recambio con jugadores nuevos de la mejor manera”.

Al ser consultado por su experiencia en la gira en la cual Argentina venció a Guatemala por 3 a 0 y que empató sin goles frente a Colombia, dijo: “Después de lo que fue el Mundial quería estar de vuelta y tener otro partido. Quería jugar y aprovecharlo, por suerte salieron las cosas bien”.

Por su parte, el mediocampista Gonzalo Martínez expresó: “Estoy contento porque el técnico y mis compañeros me brindaron su confianza. Estoy agradecido que me dieron la oportunidad y estamos todos con muchas ganas”.

“La gente tiene que seguir alentándonos y apoyando como siempre”, aseveró, a la vez que señaló: “El grupo está bien y, más allá de que jueguen en grandes equipos de Europa, son grandes personas. Pasamos lindos momentos”.

En tanto, el jugador de Boca Cristian Pavón dijo que en la Selección argentina “llevarse bien y armar un buen grupo es lo más importante para lo que se viene más adelante”.

Al ser consultado acerca de sus nuevos compañeros señaló: “A medida que iba entrenando iba agarrando el conocimiento de cada uno. El tema de las sociedades dentro de la cancha se va a ir armando a medida que el grupo esté bien, contento y cómodo”.

Finalmente, el futbolista de Vélez Matías Vargas calificó como positiva la gira por los Estados Unidos y comentó: “Fue una sensación hermosa. Me encontré con una clase de personas espectaculares y lo principal es el respeto”.

Asimismo reveló: “Todos tiran para adelante de una forma tremenda. Los dos partidos fueron muy positivos futbolísticamente”.